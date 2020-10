Las Vegas tra lusso e divertimento

Quando si parla del deserto del Mojave, può venire in mente solamente una cosa. Stesso discorso quando si fa riferimento al gioco d’azzardo. Stiamo parlando di Las Vegas, una delle città più pazze in tutto il mondo, in cui dormire diventa difficile, dal momento ci sono intrattenimenti di ogni tipo e casinò a non finire.

Un luogo che produce divertimento, come si suol dire, ma che nel corso degli ultimi anni ha dovuto inevitabilmente fare i conti con una concorrenza sempre più forte e pressante, ovvero quella dei casinò online. Giocare alle scommesse sportive è, ormai, un vero e proprio gioco da ragazzi dal vostro dispositivo mobile, smartphone o tablet che sia. Sono sempre di più, infatti, gli utenti che decidono di vivere un’esperienza di gioco interamente sul web, che non è poi così diversa rispetto a quella dal vivo, abbattendo con il passare del tempo numerosi luoghi comuni.

Il Venetian e Bellagio

Stiamo parlando di una struttura che rappresenta una sorta di omaggio alla cultura italiana, visto che si tratta di una vera e propria riproduzione della città di Venezia. Al suo interno troviamo San Marco, così come le gondole, senza dimenticare il famoso ponte di Rialto. L’Hotel Bellagio è un’altra di quelle strutture che vengono ritenute come iconiche di questa città, sia perché al suo interno non esiste qualcosa di non lussuoso, sia per il fatto che c’è una tradizione che dura da diversi anni che offre la possibilità di divertirsi con ogni tipo di gioco d’azzardo.

The Palms

Parlando di The Palms la mente corre subito a una di quelle scene delle pellicole tipicamente a stelle e strisce, in cui tre ragazzi all’interno di un casinò si avvicinano al bancone con l’intento di fare colpo su delle belle ragazze, offrendo loro un drink. Ecco, gran parte di quelle scene che avete visto sono state ambientate proprio all’interno di The Palms.

Certo, non siamo di fronte al casinò più bello di tutta Las Vegas, ma in ogni caso è quello in cui si registra ogni volta la maggiore concentrazione di giovani. Tra gli aspetti più caratteristici di The Palm troviamo senz’altro il fatto di avere delle suite a tema, che sono state realizzate prendendo come ispirazione Barbie e pure Playboy.

The Dig e le meravigliose fontane del Bellagio

Quando si parla di The Strip, si fa riferimento alla via più importante di tutta Las Vegas: chiamata anche Las Vegas Boulevard South, proprio questa strada ospita tutte le strutture ricettive e i casinò più noti al mondo intero. Lunga qualcosa come 5 chilometri, alle due estremità troviamo l’hotel MGM Grand e le Torri Stratosphere.

Una delle cose che fanno venire più la pelle d’oca a Las Vegas, oltre al brivido legato al gioco d’azzardo, è anche lo spettacolo di fontane d’acqua del Bellagio. Le fontane di un hotel, di solito, non sono nulla di sensazionale: in questo caso, però, le emozioni e le sensazioni che vengono trasmesse guardandolo dal vivo sono veramente impagabili. Sono oltre 1200 i getti d’acqua che si alternano nel corso dello spettacolo e hanno affascinato, con il passare del tempo, decine di migliaia di persone. Non è un caso, quindi, che le fontane del Bellagio siano diventate una delle poche attrazioni disponibili in via del tutto gratuita