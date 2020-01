La borsa per il giorno: la proposta Coccinelle

La borsa è un accessorio indispensabile in ogni momento della giornata. Se per la sera, o per le occasioni formali, si tende a prediligere borse lussuose, originali o con particolari in strass o materiale vistoso, per il giorno è importante puntare sulla praticità, senza comunque dimenticare di avere a disposizione un prodotto di qualità. Un’interessante collezione di accessori di questo genere è il catalogo di borse Coccinelle per l’inverno 2020. Stiamo parlando di prodotti di alta qualità, con un design originale, in certi casi molto ben riconoscibile, offerti a prezzi possibili per chiunque.

Come scegliere la borsa per il giorno

La borsa da utilizzare durante la giornata è quella con cui andiamo al lavoro, che utilizziamo per il computer portatile o il tablet, in cui mettiamo tutto ciò che ci serve nel corso di un giorno qualsiasi, dai classici fazzolettini fino alla piccola trousse per i ritocchi del make-up. Per questo motivo solitamente la borsa da giorno non è quasi mai di dimensioni contenute, anzi: sono molte le donne che prediligono le borse molto capienti, indipendentemente dalla moda del momento. Un buon compromesso, disponibile anche nella collezione Coccinelle, è la classica shopper da spalla. Un capiente contenitore di forma trapezoidale, con due lunghe maniglie che consentono di poggiarla sulla spalla. Quando una borsa è molto piena è importante avere questa opzione, per non doverla sostenere esclusivamente con il braccio o il polso, cosa che la renderebbe troppo pesante.

Il colore della borsa

Quindi le misure saranno da medie a grandi, per quanto riguarda il colore si decide spesso secondo una delle due differenti visioni che si usano per qualsiasi abbinamento di colore: in concordanza o in contrato. Una borsa selezionata in concordanza di colore sarà della tinta del cappotto che usiamo più spesso, o del nostro paio di scarpe preferito. Oppure in una tinta simile; per fare un esempio se abbiamo alcuni capi spalla neri, prediligeremo una borsa nera o grigia, se invece il cappotto nuovo appena acquistato è rosso, preferiremo una borsa rossa o arancione. Seguendo il principio del contrasto si agisce invece al contrario, acquistando una borsa rossa da indossare con il cappotto nero, ad esempio. C’è anche chi preferisce le borse in colori non colori, ad esempio bianche o panna, oppure tortora, perché sono tinte che “vanno su tutto”, sono perfette in abbinamento a qualsiasi altro colore.

La moda del momento

Abbiamo detto che chi deve scegliere la borsa da utilizzare per il giorno spesso tende a non curarsi troppo delle mode del momento. In ogni caso è da notare il fatto che in qualsiasi anno e in qualsiasi epoca è improbabile che sia alla moda solo un singolo modello di borsa. Anche nei periodi in cui la moda prevede borse dalla dimensioni minuscole, i brand come Coccinelle si preoccupano di aggiungere alla collezione qualche contenitore capiente, seguendo però le forme più amate del momento. Ad esempio per l’inverno 2020 sono tornate di moda le borse a secchiello, che Coccinelle propone nella versione in pelle multicolore; oppure il modello Ella, una borsa a mano disponibile in varie dimensioni e finiture, con una tracolla che la rende versatile e pratica in ogni situazione.