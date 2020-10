Kate Middleton regina di classe: look total black per la visita al museo

Kate Middleton questa volta predilige lo stile total black. Mise completamente in nero per la bellissima e raffinata Kate. Per la prestigiosa visita al museo la Duchessa di Cambridge ha scelto un completo corvino. Kate Middleton si è recata elegantissima al Natural History Museum di Londra per eleggere il vincitore dell’ambizioso e prestigioso premio ‘Wildlife photographer of the Year’. Il suo impegno per le scienze naturali e l’ambiente continua, dunque, dopo aver intervistato il divulgatore scientifico e saggio naturalista britannico David Attenborough, con tutta la sua famiglia al completo. I piccoli reali di casa Cambridge in quell’occasione erano stati i veri e propri dolcissimi protagonisti indiscussi.

Kate Middleton total black in occasione della visita al museo per eleggere il vincitore del premio ‘Wildlife photographer of the Year’

Kate Middleton rappresenta in qualsiasi occasione un esempio e icona di classe ed eleganza. Questa volta preferendo un look e outfit molto sobrio e composto. La Duchessa di Cambridge ha scelto un completo nero dotato di top con maniche lunghe, scollo quadrato e blazer nero, tutto firmato rigorosamente Alexander McQueen. Sobria ma elegante. Connubio perfetto che da sempre contraddistingue Kate. Stile smoking dotato di tessuto in raso e pantaloni a vita alta aderenti. Sotto la giacca un top con scollo squadrato dal design essenziale e super basico. La Duchessa ha illuminato l’outfit total black con i suoi eleganti e raffinati orecchini pendenti con perle. Come si suol dire “Una notte al museo” in completo stile Middleton. «Sono qui perché domani sera annuncerò il 56° Wildlife Photographer of the Year», ha spiegato la bella Kate sul profilo Instagram di Kensington Palace.

La Duchessa di Cambridge al Museo di Storia Naturale di Londra

“È così bello essere di nuovo al Museo di Storia Naturale, ora che ha riaperto tutti possiamo tornare a godere dei suoi tesori” dichiara entusiasta Kate Middleton. “Ho avuto la fortuna di avere una rapida anteprima delle foto e posso dire che sono davvero spettacolari. Non vedo l’ora di mostrarvele”. Kate Middleton che indossa i pantaloni non è una novità, ma il tailleur elegante che ha indossato nel video in occasione della visita al museo un po’ lo è. Soprattutto per quanto riguarda il colore, total black, che è decisamente vietato a corte (se non per i funerali) perché considerato troppo dark. Fino ad oggi solo Meghan Markle aveva infranto la regola del nero pubblicamente indossando questa nuance ai British Fashion Awards 2019, mentre era incinta del figlio Archie. Eppure il colore e le tonalità del nero donano tantissimo alla Duchessa Kate .

Kate Middleton e il suo ultimo look che fa impazzire le fashioniste

Anche l’abbinamento basic come la maglietta nera semplice con scollo quadrato sotto al blazer corto rappresenta un must have imperdibile e molto semplice da riprodurre. La giacca modello blazer è un capo che Kate Middleton ha indossato in parecchie situazioni. La giacca è un elemento versatile per quasi tutti i look autunnali che si mixano facilmente con gonne, pantaloni, t-shirt basic come ha fatto del resto la Duchessa di Cambridge. Come calzature? Ci si può abbinare tronchetti e stivali bassi della moda autunno 2020 e persino un paio di sneakers. E per tutte coloro che non amano particolarmente il tono su tono ci si può sempre affidare ad una t-shirt a stampe sul bianco per un look leggero e spezzato ma al contempo raffinato ed adatto in ogni occasione, versatile e super cool.