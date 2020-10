I baby Cambridge amanti della natura: il video fa impazzire il web

I baby Cambridge a lezione di natura con il re dei documentari, Sir Attenborough. Tenerissimi e dolcissimi, i tre piccoli reali del casato di Cambridge (George, Charlotte e Louis) pongono delle domande al documentarista 94enne più famoso di sempre, su animali e natura. I tre adorabili piccoli principi e principesse hanno incantato il mondo dei social proprio ieri, quando sono apparsi in un video a fare domande a Sir Attenborough. Quest’ultimo ha accolto le richieste e dato le rispettive risposte in un confronto da sciogliere il cuore dalla tanta tenerezza emanata. Il saggio inglese della natura, è autore di molti libri e documentari sull’ambiente, nonché un amico della famiglia reale inglese. Nell’ultimo periodo ha anche collaborato con il principe William sull’Earthshot Prize, il premio per l’ambiente più prestigioso al mondo.

I baby Cambridge a lezione di natura: domande e risposte al documentarista Sir. Attenborough

Sir. Attenborough è sicuramente uno dei maggiori saggi inglesi sull’ambiente e le sue leggi. Quest’ultimo è stato direttore generale della BBC, posto che lui stesso lasciò perché “non riusciva a stare fermo dietro una scrivania” preferendo viaggiare per il mondo a filmare documentari. I Cambridge in prima istanza hanno assistito alla proiezione dell’ultimo lavoro del naturalista e documentarista britannico, Life on our planet, e l’evento social si è trasformato in una sorta di lezione di scienze naturali con un simpatico “botta e risposta” tra i principini e Sir. David.

Il primo a porre una domanda è stato ovviamente il futuro re, il principino George di 7 anni. Sir David ha regalato a quest’ultimo un dente di megalodonte (squalo preistorico). “Ciao David Attenborough! Quale animale pensi che diventerà estinto prossimamente?”. Attenborough ha risposto con un’estrema naturalezza e dolcezza: “Spero nessuno. Perché gli animali si possono proteggere. Circa 40 anni fa ero nelle montagne dell’Africa con i gorilla che a quel tempo erano molto rari e ce n’erano appena 250 al mondo. Grazie alle donazioni e all’aiuto di tante persone adesso ce ne sono più di mille, quindi si possono salvare gli animali in via d’estinzione se lo si vuole”.

La principessina Charlotte amante dei ragni ed il piccolo Louis (di appena due anni) ha parlato in pubblico per la prima volta

La piccola e deliziosa principessina Charlotte si è riscoperta, attraverso il confronto con Sir. David, amante dei ragni. “A me piacciono i ragni, piacciono anche a te?”. La risposta del documentarista più famoso del mondo è arrivata incalzante: “Adoro i ragni! Chissà perché cosi tanta gente ne ha paura? Forse perché hanno 8 zampe e si muovono in tutte le direzioni. Sono molto intelligenti e fanno delle ragnatele incredibili…”. Ed infine è arrivato il turno del più piccolo della famiglia Cambridge, Louis (di appena due anni). “Che animale ti piace?” (scandito alla perfezione sebbene la giovanissima età del piccolo) e Sir. Attenborough: “Le scimmie. Furbe, divertenti e impertinenti”.

Il video dei baby Cambridge ha ottenuto in breve tempo 120mila like su Twitter

Un successo social da 120mila like in poche ore su Twitter, il filmato che riprende i piccoli duchi di Cambridge insieme al saggio inglese della natura Sir. David. Sicuramente il trionfo di “mi piace” sul social media è dato dalla dolcezza e tenerezza dei piccoli principini. Inizialmente coloro che hanno ricevuto l’ospite d’onore sono stati il principe William e Kate Middleton, accogliendo Sir. Attenborough nel parco di Kensington Palace. Ma è innegabile che i protagonisti indiscussi siano stati proprio loro: George, Charlotte e Louis. Una riunione dolcissima di famiglia all’insegna della natura, del rispetto e dell’amore incondizionato per essa.