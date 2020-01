La top model Kaia Garber ha fatto impazzire il web.Poche ore fa,la modella, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto sconvolgente. La figlia minore di Cindy Crawford sembra che aspetti un figlio, chissà se Pete Davidson sarà pronto per diventare papà.

Sospetti

A suscitare il dubbio di una probabile maternità di Kaia Gerber, ci sono due indizi: la confezione di gelato in mano e quel libro che consiglia ai follower di leggere. Si tratta di The One Minute Mother il volume di Spencer Johnson il cui sottotitolo è Il modo più rapido per aiutare i tuoi figli a imparare a piacersi e ad essere autonomi. Dunque, un testo consigliato ai genitori. O a chi sta per diventarlo. Secondo quanto riferito da alcune fonti del magazine People, si tratta solo di “uno scherzo ironico”, ma i sospetti restano.

Mamma Cindy

Cosa penserà mamma Cindy Crawford della presunta gravidanza? Dopo un chiaro e lungo dibattito con l’ex fidanzato della figlia Pete Davidson, non pensiamo abbiamo preso bene la notizia. Ricordiamo che i genitori della top model non avevano accettato la relazione tra lei e il comico di Saturday Night Live.

Pete

Dopo le mille delusioni d’amore, Pete Davidson diventa papà? Così è quello che Kaia Geber vuole farci intendere attraverso le Instagram stories. L’amore con il comico 26enne è giunto al capolinea pochi giorni fa dopo solo tre mesi. Una stoia d’amore difficile, la loro, a causa della sua malattia. Pare, infatti, che Pete preferisca concentrarsi sulla sua salute mentale e che Kaia a causa della giovane età, non se la sia sentita di affrontare la situazione.