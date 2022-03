Jennifer Lopez e Ben Affleck. L’amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez sembra procedere a gonfie vele dopo l’ufficialità della loro love story annunciata la scorsa estate. La coppia, sin da subito è stata amatissima ed il tanto atteso ritorno di fiamma è tornato a far sognare tutti, vedendoli ora uniti più che mai. Risale a pochi giorni fa la notizia che vede l’attore aver preso un volo per la Spagna per raggiungere la sua donna, lì per lavoro. Inoltre pare che Ben Affleck compaia, in scene piuttosto affettuose con JLo, proprio nel video di “Marry me”, nuovo brano della cantante.

Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme, più uniti di prima

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck nasce sul set di Gigli, dove i due si incontrano per la prima volta. Fu subito colpo di fulmine e poco dopo uscirono le loro primissime foto insieme. I due vengono infatti avvistati in barca insieme mentre lui concede a lei dolci carezze. Non apppena la loro relazione diventa pubblica, la cantane si appresta a chiedere il divorzio dall’ex marito Cris Judd, per viversi in serenità il suo nuovo amore.

E’ nel 2002 che viene annunciato il fidanzamento, seguito dai preparativi per le nozze. Ma come un fulmine a ciel sereno, tutto viene rimandato. E nel 2004, la coppia si lascia. Passano gli anni, JLo vive nuove storie, ma con il cuore torna sempre a Ben. E così nell’estate 202, Jennifer Lopez e Ben Affleck tornano insieme. Fu proprio lei, dopo parecchi rumors sul riavvicinamento dei due, a confermare il ritorno di fiamma, e togliere ogni dubbio pubblicando una foto che li ritrae nuovamente insieme. La loro storia ora sembra procedere meglio di prima, ed i due sono uniti più che mai. Tanto che proprio pochi giorni fa, l’attore ha preso un volo per la Spagna per passare del tempo con la sua amata, lì per lavoro.

Ben prende un volo per raggiungere la sua amata

Jennifer Lopez si trovava in Spagna quando è stata raggiunta, forse a sorpresa, dal suo ritorno di fiamma Ben Affleck. L’attrice si trovava alle alle Gran Canarie per girare il suo prossimo il thriller di The Mother, prossimamente su Netflix. E così Ben Affleck tornato insieme alla Lopez la scorsa estate, ha deciso di prendere un volo e raggiungere la sua donna.

Durante una delle pause della Lopez, sono stati catturati i due insieme, durante momenti di grande tenerezza tra coccole e baci. E gli sguardi parlano chiaro. Sembrano proprio avere la stessa passione che li ha fatti innamorare tanti anni fa, come se niente si fosse mai spento. Anzi addirittura che il sentimento sia tornato più forte di prima.

La Lopez finalmente di nuovo insieme al suo Ben, il mese scorso ha lasciato dichiarato a Rolling Stone che non pensa proprio che la storia fallirà di nuovo: “Riteniamo che ciò che abbiamo ritrovato sia molto più importante.”. Le teorie sul rivedere la coppia più forte di prima vengono confermate dalla stessa cantante che in un’intervista rilasciata al New York Times dichiara: “Direi che abbiamo imparato la lezione la prima volta”. “Impari dal passato, fai le cose meglio la seconda volta.”

Le scene di coppia nel video “Marry me”

Dunque Ben Affleck e Jennifer Lopez sono tornati insieme, più uniti che mai. E Ben è tornato presente anche nella vita musicale della compagna. Avevamo infatti già visto quasi vent’anni fa l’attore in una piccola comparsa nel video Jenny from the block. La storia si ripete e adesso Ben si è prestato per un piccolo cameo nel nuovo video di ‘Matry Mè. Dell’attore in realtà non viene mai inquadrato il volto viene inquadrato di schiena e di lato. Nel videoclip vengono mostrati Ben e JLo mentre si scambiano coccole e dolci carezze, proprio come nella loro quotidianità. Con questa scelta è come se Jennifer Lopez abbia voluto portare nella sua arte un pezzo della sua vita reale, che è tornata a condividere insieme al suo Ben.