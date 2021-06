Nessuno dei due vuole (ancora) commentare cosa sta succedendo tra loro. Ma Jennifer Lopez (51) e Ben Affleck (48) non ne avrebbero nemmeno bisogno, grazie al loro linguaggio non verbale.

A Hollywood, l’ex coppia da sogno, i cui sentimenti reciproci si sono ovviamente riaccesi, ha offerto a tutti un grande cinema per gli occhi!

Jennifer Lopez e Ben Affleck, il 2021 è il loro anno: i ‘Bennifer’ sono ufficialmente tornati

Sulla strada per una cena romantica, Jennifer Lopez e Ben Affleck non riuscivano a tenere distanti gli occhi e le mani, felicemente incollati come due adolescenti con una cotta fresca. I Bennifer sono tornati! E a tutta forza. Abbracciati stretti stretti, si sono recati assieme in un ristorante di recente apertura a West Hollywood, sito all’interno di un hotel di lusso. J. Lo indossava jeans attillati, un maglione rosa lavorato a maglia, un lungo cappotto di pelle e tacchi a spillo alti. Ben invece indossava una casual giacca di pelle.

Lei teneva la testa molto vicina a lui, mentre lui la abbracciava stretta tra le sue braccia. Tra i due non ci sarebbe passata nemmeno una tessera sanitaria, lasciarsi andare non era un’opzione di quel momento! Jennifer Lopez e Ben Affleck erano già una coppia e persino fidanzati. Nel 2004 si sono separati dopo due anni d’amore e ognuno ha vissuto la propria vita. Hanno trovato nuovi partner, si sono sposati, hanno avuto figli, si sono separati, si sono innamorati di nuovo e sono tornati single. Dopo 17 anni, i sentimenti reciproci in Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati – e sono davvero frizzanti. Dalla fine di aprile, i due hanno di nuovo abbracciato la vita insieme, concedendosi viaggi d’amore, andando in palestra incollati. Insomma, questa volta vogliono fare tutto in modo completamente diverso… che sia la volta buona…!