Hotel di lusso. Villa Igiea riapre, 5 stelle di ricercato stile liberty e cucina d’eccellenza

Dopo la battuta d’arresto del turismo avvenuta a causa della pandemia anche in Sicilia fervono i preparativi con uno degli alberghi più famosi e ricercati dalla clientela internazionale. Rocco Forte Hotels sceglie Palermo come sede di uno dei suoi hotel di lusso.

Hotel di lusso. La riapertura di Villa Igiea, 5 stelle di ricercato stile liberty e cucina d’eccellenza

Villa Igea è stata progettata dall’architetto Ernesto Basile per volere della famiglia Florio, e ha restituito alla città e ai suoi ospiti una meravigliosa bomboniera, capolavoro dello stile Liberty. “Villa Igiea è un palazzo straordinario, un’icona di eleganza e stile proprio come lo è stata la sua proprietaria originale, Franca Florio: una dama di grande fascino con uno spiccato senso dell’ospitalità. L’Hotel è stato il luogo simbolo della città di Palermo per oltre 100 anni ospitando artisti, imperatori e l’élite hollywoodiana, rapita dalle meraviglie della Sicilia. Sono molto orgoglioso di far parte della storia di questo straordinario hotel e di aver avuto la possibilità di riportarlo al suo originario splendore”, questo il commento di Sir Rocco Forte, Presidente dell’omonimo gruppo alberghiero di hotel di lusso.

Cento in tutto, tra stanze e suite, unite alla ricercatezza del ristorante Florio, dalla Terrazza Bar Igiea e Alicetta Pool Bar. La ristorazione è guidata dal pluripremiato Chef Fulvio Pierangelini e dal suo team. La Terrazza Bar Igiea – sospesa tra il giardino botanico e il Mediterraneo. Il bar è dotato di splendidi soffitti a volta in pietra e di meravigliosi affreschi dell’artista palermitano Eugenio (Geno) Morici. Questo e ciò che fa di Villa Igea un vero e proprio hotel di lusso. Infine, in occasione dell’apertura di Villa Igiea, il team Concierge ha messo a punto una serie di itinerari per conoscere Palermo. Si potrà scegliere tra la «Palermo Ebraica», il «Tour del Gattopardo», il «Tour dei mercati tipici e lezione di cucina». Ma anche decidere di ripercorrere le «Tracce dei Florio» oppure esplorare le strade costiere dell’isola a bordo di una Porsche cabriolet in piena libertà.