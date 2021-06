La pop star britannica Robbie Williams si è fatta rasare la testa dalla moglie Ayda Field, pubblicando online il video della trasformazione. Nelle ultime ore, Ayda, 42 anni, è andata su Instagram per pubblicare un video del suo contributo alla revisione dell’immagine di Robbie.

Robbie Williams, i capelli rasati a zero fanno subito trend Estate 2020. Chi vuole unirsi?

Prima del drammatico taglio di capelli, Robbie Williams, 47 anni, sfoggiava una capigliatura piuttosto folta, dopo aver tenuto alla larga i barbieri per un po’ di tempo. Il fattaccio è avvenuto con Robbie seduto in silenzio mentre Ayda, intenta a rasargli la chioma, faceva scorrere la mano sulla sua testa appena rasa. Un’amorevole carezza grazie al taglio di capelli ultimato.

Ayda, con un largo sorriso rivolto in camera e il regolabarba in mano, posa di fianco a Robbie Williams, la ex star di Take That… Ormai abituato al nuovo taglio (forse). La moglie di Robbie ha intitolato il video: “@robbiewilliams è tutto o niente quando si tratta dei suoi capelli… e a quanto pare, ora è niente 🙂 #nohairdontcare #instamood #thebaldandthebeautiful #who’snext? AWxx”. Amici e fan hanno inondato il post di commenti, come ha scritto l’esperta di pelle e bellezza Nilam Holmes: “Sembra fantastico”. La conduttrice televisiva canadese Renée Paquette ha scritto: “Haha stiamo per fare lo stesso qui oggi!”.

Molti fan hanno ritenuto che il nuovo look fosse davvero adatto a Robbie. Infatti una persona ha commentato: “Ah, è di nuovo come il Robbie degli anni ’90”. Mentre un altro commento diceva: “Sembra molto più giovane ora!”. Questo sentimento è stato ripreso da un altro fan, che ha scritto: “Nemmeno con tutti questi anni senza di te ti dimentichiamo… sei fantastico con o senza capelli”.