La first lady Jill Biden festeggia il suo 70° compleanno con una giornata in spiaggia e Joe Biden si unisce a lei. Ecco come hanno festeggiato i due coniugi.

Jill Biden compie 70 anni

Il presidente degli Stati Uniti d’America e sua moglie sono andati nella loro casa al mare del Delaware per festeggiare il compleanno di Jill Biden. La first lady era già nella casa di Rehoboth Beach quando il presidente è arrivato mercoledì sera. «Aveva in programma di trascorrere un compleanno tranquillo a casa con il presidente» ha detto Michael LaRosa, il portavoce della first lady. Il viaggio è stato una rara fuga infrasettimanale dalla Casa Bianca da parte del presidente. È stata anche la prima visita di Biden nella casa delle vacanze della coppia da quando è entrato in carica a gennaio.

Jill e Joe

Jill Biden è una professoressa di inglese di lunga data del Community College, ha recentemente finito di tenere un corso al Northern Virginia Community College. Ma, non insegnerà durante l’estate. Biden parla spesso di quanto sia orgoglioso di sua moglie da quasi 44 anni. «Insegnare non è ciò che fa Jill. Insegnare è chi è», ha detto il presidente la scorsa settimana. «E lo ha fatto per tutta la sua vita adulta, e lo sta ancora facendo». Si era impegnata a continuare a insegnare se fosse diventata first lady. «Ma non credo che si aspettasse di dover insegnare online inizialmente», ha scherzato Biden, aggiungendo che ha trascorso molto tempo, «quattro ore al giorno per circa un mese», imparando a insegnare virtualmente, poiché la maggior parte della scuola era fatto in questo modo durante la pandemia di coronavirus.

La casa al mare dei Biden

Joe e Jill Biden hanno acquistato la casa sulla spiaggia per 2,7 milioni di dollari nel 2017, dopo aver lasciato la vicepresidenza. La casa ha una piscina che si affaccia sul Cape Henlopen State Park, dove l’elicottero di Biden è atterrato mercoledì. La casa è a pochi isolati dall’Oceano Atlantico e a breve distanza in auto dal centro di Rehoboth Beach.