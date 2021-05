La moglie di Joe Biden, Jill Biden nei suoi abiti migliori. Dai cappotti colorati agli abiti floreali, andiamo ad analizzare il suo stile che ci insegna che una first lady può anche scegliere la comodità senza rinunciare lo stile.

Jill Biden e Joe

La First Lady degli Stati Uniti, Jill Biden, sta rapidamente diventando un’icona della moda. Dai cappotti colorati ai bei vestiti floreali, non ne abbiamo mai abbastanza del suo stile. Jill e suo marito, il presidente Joe Biden, si sono sposati nel giugno 1977. È stato il secondo matrimonio per entrambi. Jill era stata precedentemente sposata con Bill Stevenson, ma si separarono nel 1974 e il loro divorzio fu finalizzato l’anno successivo. Nel frattempo, Bill ha sposato Neilia Hunter nel 1966 e hanno avuto tre figli insieme prima che lei e la loro figlia, Naomi, morissero in un incidente d’auto nel 1972. Joe e Jill si sono incontrati per la prima volta nel 1975. Hanno poi avuto una figlia, Ashley, nel 1981, e Jill ha anche aiutato Joe a crescere Beau e Hunter dopo la morte della madre.

Andiamo ad analizzare lo stile di Jill Biden osservando alcune foto scattate durante qualche occasione importante.

Jill Biden pianta un albero

La first lady Jill Biden pianta un albero di tiglio sul prato nord della Casa Bianca per celebrare l’Arbor Day. Indossava un blazer blu per l’occasione dell’aprile 2021, abbinato ad un abito midi a fantasia floreale.

Jill Biden all’inaugurazione presidenziale

Il presidente eletto Joe Biden arriva con sua moglie Jill Biden per il suo insediamento come presidente degli Stati Uniti a Washington, DC il 20 gennaio 2021. Biden ha vinto le elezioni del novembre 2020 per diventare il 46 ° presidente degli Stati Uniti d’America. Per l’occasione Jill indossa un abito in seta midi color petrolio e per impreziosire il look sceglie le iconiche scarpe col tacco di Valentino.

Evento di raduno della campagna “Women for Biden”

Jill Biden partecipa al raduno della campagna drive-in “Women for Biden” tenutosi presso il Century Village Clubhouse nell’ottobre 2020. Ha salutato la folla con un sorriso. Per l’evento ha deciso di indossare un abito bianco con fantasia floreale.

Jill innamorata delle Espradrillas

In occasione del fine settimana a Camp David in cui vi è stato un tentativo di mediazione nel conflitto israelo-palestinese la First Lady stabilisce un cambio regime. Infatti Jill decide di lascare a casa il tacco 12 per indossare una calzatura molto più comoda e modesta senza però rinunciare all’eleganza. La scarpa utilizzata da Jill Biden è una espadrillas, una classica calzatura spagnola fatta in sughero e cotone. Molto di moda nell’ultimo periodo le shoes hanno conquistato anche la First Lad, oltre ad altre personalità dello spettacolo.