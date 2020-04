Joseph Jason Namakaeha Momoa nato a Honolulu, 1 agosto 1979 è un attore e regista statunitense.È conosciuto principalmente per aver interpretato il personaggio di Ronon Dex nella serie Stargate Atlantis, di Khal Drogo ne Il Trono di Spade e di Aquaman nel DC Extended Universe. L’attore è famoso anche per essere super affascinante, il pubblico femminile lo considera attualmente, il sex symbol per eccellenza.

Gli esordi da giovane

“La vita, come il mare, trova il modo di unire le persone.” Jason Momoa

Nel 1998 Jason Momoa inizia a lavorare come fotomodello per il designer internazionale Takeo, che lo porta a vincere nel 1999 il titolo di modello dell’anno e miglior bellezza maschile delle Hawaii. Per merito della notorietà raggiunta, lo stesso anno viene notato dai produttori statunitensi di Baywatch, che lo aggiungono alla serie televisiva nel personaggio di Jason Ioane per le ultime due stagioni 1999-2001, rendendolo noto anche al pubblico.Ricordiamo che, l’attore è alto quasi due metri e ha uno dei fisici più possenti di Hollywood, ma anche perché il suo stile non ha niente a che vedere con i soliti canoni delle star americane maschili.

Il grande fisico di Jason

“va bene per il fisico di un papà?” Jason Momoa

L’attore è noto per avere un fisico statuario, ma dopo alcune foto in cui apparve leggermente ingrassato ha ricevuto numerose critiche da parte dei fan. L’attore, che durante una pausa tra un set ed un altro si era rilassato non dovendo sfoggiare un fisico perfettamente scolpito, ha così dimostrato di essere comunque sempre in forma. Ecco a voi una serie di foto esclusive dell’attore agli esordi delle sua carriera.