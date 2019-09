Jason Momoa e Lisa Bonet: splendidi alla premier di Joker a Los Angeles

Jason Momoa e Lisa Bonet sembravano davvero tanta, tantissima roba alla premiere di Los Angeles di Joker sabato. L’adorabile duo ha colpito duramente il tappeto rosso, in abiti da sera accuratamente scelti e, perché no, perfettamente in armonia tra di loro. Mentre Jason sfoggiava un abito viola ispirato a Joker, Lisa ha indossato un abito floreale bianco con una borsa a forma di cuore.

Jason ama Lisa E SI VEDE!

Si sono avvicinati alla location dello show mano nella mano, innamoratissimi. Una delle coppie goal più belle degli ultimi anni, sia esteticamente che moralmente. Mai un pettegolezzo, anzi, la loro unica missione sembra quella di tenere la famiglia il più unita possibile. Sia Jason che Lisa si dedicano sguardi languidi, e non solo sugli eventuali red carpet, ce li siamo ritrovati profondamente immersi l’uno nell’altra anche durante degli scatti rubati. In questo caso specifico Jon sembra particolarmente colpito dall’essenza della sua dolce metà. Lo si intuisce carpendo gli occhi a cuore che dedica a Lisa, chiaramente ed ovviamente ricambiatissimi. L’attore – che ha recentemente tenuto un potente discorso delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – si è anche divertito a mettere in posa alcune sciocche pose. Ogni volta che questi due sfilano sul tappeto rosso, puoi aspettarti alcune istantanee degne di una cornice. Super scorri per vedere altre foto della loro serata alla premiere di Los Angeles di Joker!