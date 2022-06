Le isole maltesi riaprono per l’estate con eventi divertenti e adatti alle famiglie

Poche altre destinazioni di vacanza possono essere paragonate alle isole maltesi. Malta, Gozo e Comino offrono un paradiso soleggiato dove genitori e figli possono condividere la gioia di scoprire la storia e il paesaggio delle isole, provare l’emozione di una vacanza familiare piena di azione o semplicemente sdraiarsi sulla spiaggia e rilassarsi mentre trascorrono del tempo insieme in un ambiente sicuro e tranquillo.

L’estate a Malta è sinonimo di vita all’aria aperta. Non mancano le spiagge tra cui scegliere: alcune sono resort completamente sviluppati che offrono tutti i servizi necessari e un assaggio di lusso, mentre altri sono più appartati, più tranquilli e incontaminati dalla folla. Se alzarsi e andare al mare sembra troppo faticoso nel proprio viaggio verso il relax e la liberazione dello stress, allora c’è sempre la possibilità di trascorrere la giornata a bordo piscina dell’hotel. Ad ogni modo, non bisogna mai dimenticare di applicare molta crema solare, specialmente i più piccoli.

Prossimi eventi per famiglie a Malta

Il calendario di Malta è sempre pieno di numerosi eventi per adulti e bambini. L’intera famiglia può partecipare a concerti ed eventi musicali all’aperto, sport e attività, arti e mestieri, mostre, spettacoli, feste e carnevali – e questo è solo l’inizio. Ecco solo alcune delle cose che puó fare con la Vostra famiglia a Malta quest’estate e l’autunno:

Malta International Food Festival 2022 (13 – 17 luglio)

Questo evento di cinque giorni a La Valletta celebra il cibo da tutto il mondo e presenta un buffet di deliziosi piatti preparati da oltre 200 chef con stili e profili di sapore unici. Oltre al cibo delizioso, i partecipanti possono anche godere di mostre d’arte, intrattenimento dal vivo e un assaggio della cultura locale. C’è anche un’area riservata ai più piccoli per esplorare il cibo e le attività pensate appositamente per loro. Per saperne di più, visita la pagina dell’evento su VisitMalta.com

Festival della Mdina Medievale 2022 (2-3 luglio)

La dodicesima incarnazione del Festival della Mdina Medievale riporta gli ospiti indietro nel tempo fino al 1200-1500 d.C., dove saranno trattati con rievocazioni di grandi battaglie, tradizioni e scene della vita quotidiana in quanto era in epoca medievale. Può anche assistere a musica medievale dal vivo, spettacoli di magia e illusioni, mostre di falconeria, un mercato medievale e un’area speciale per bambini dove loro possono imparare di più sulla storia attraverso giochi e attività. L’ingresso è gratuito, ma puoi saperne di più visitando la pagina dell’evento qui.

Il Malta International Folk Festival (23-25 ​​settembre)

Nel corso della sua lunga e ricca storia, Malta è sempre stata un crocevia internazionale in cui si incontrano persone provenienti da luoghi e culture diverse. È così che la nazione insulare ha acquisito la sua identità unica, celebrata per la terza volta quest’anno tramite il Malta International Folk Festival. Sfilate e spettacoli si svolgono in tutta l’isola di Malta e includono artisti, musica e contributi culturali da Malta e Gozo, così come da Italia, Spagna, Austria, Estonia, India, Lettonia e molti altri paesi. Vai su VisitMalta.com per saperne di più.

Mnarja 2022 (28-29 giugno)

Il più antico evento che celebra tradizioni e folklore a Malta, Mnarja, è divertente per tutta la famiglia. Oltre alla sfilata che celebra la festa di Mnarja, in cui tutti si vestono con abiti tradizionali, ci sarà anche un’esposizione di sculture realizzate con frutta e verdura, gare di bestiame, cucina tradizionale, danze popolari e un’area per bambini dove loro possono partecipare ai giochi tradizionali maltesi. Visita la pagina dell’evento per saperne di più.

Il villaggio del Braccio di Ferro – Le famiglie vengono a Malta da decenni per vivere la “Esperienza del Braccio di Ferro”. Al villaggio del Braccio di Ferro ad Anchor Bay, é possibile vedere Il vilaggio del Braccio di Ferro, il set del famoso film di Robin Williams del 1979 in tutta la sua colorata e divertente gloria. Bambini e adulti possono saltare su trampolini d’acqua, fare gite in barca e persino filmarsi come se fossero nel film con il Braccio di Ferro.

Playmobil FunPark Malta

La sede del FunPark di Playmobil a Malta è sempre piena di attività, ma questa estate sembra essere ancora più grande. Aperto dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 16:00 e dal venerdì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00, questo parco a tema accoglie le famiglie con il suo enorme castello Playmobil e le invita a giocare con i giocattoli e sulle navi dei pirati in un ambiente che non è solo divertente e stimolante alla fantasia, ma persino sicuro anche per i più piccoli degli ospiti. Per saperne di più, visita playmobilmalta.com

Acquario Nazionale di Malta

L’Acquario Nazionale di Malta ha qualcosa per tutti. In una delle sue cinque zone distinte, puó conoscere gli squali, molti dei quali un giorno verranno rilasciati in mare grazie alla collaborazione dell’acquario con l’organizzazione di volontari Sharklab. In altri, si possono vedere pesci locali e tropicali, gamberetti e altro, oltre ad alcuni dei resti del famoso naufragio di St. Paul. C’è anche una sezione dedicata alla biodiversità delle isole di Gozo e Comino, e un’altra a rettili, anfibi e invertebrati. Per acquistare i biglietti e saperne di più, controlla il sito ufficiale dell’acquario.

I viaggi a Malta stanno diventando ancora più allettanti nell’estate 2022, poiché le restrizioni COVID-19 vengono revocate e le famiglie trovano più facile che mai pianificare le proprie vacanze. Continui a leggere per scoprire cosa aspettarsi al Vostro arrivo.

Aggiornamenti di viaggio per adulti e bambini

Quelli con uno o più bambini troveranno molto meno difficile viaggiare a Malta quest’estate, poiché i bambini sotto i 12 anni non dovranno più presentare un test COVID-19 negativo o un certificato di vaccinazione dopo il 6 giugno. Agli adulti verrà chiesto solo di presentare un certificato di vaccinazione, certificato di guarigione da COVID-19 negli ultimi sei mesi, o l’esito negativo di un test COVID-19 (un test PCR può essere eseguito entro 72 ore dalla partenza o un Test Rapido può essere fatto entro 24 ore). Se nessuno di questi documenti può essere fornito, al visitatore verrà chiesto di restare in quarantena per 10 giorni, o per 7 giorni se effettua un test COVID-19 e ottiene un risultato negativo.

Inoltre, le maschere non sono più necessarie sui voli per Malta e non sono richieste né in luoghi chiusi né all’aperto sulle isole. Non ci sono più restrizioni sulla capienza dei locali pubblici o sulla disposizione dei posti a sedere, così le famiglie possono godersi gli eventi con gli altri e sedersi insieme durante gli spettacoli anche se la famiglia è numerosa. Questa nuova libertà promette di rendere i prossimi mesi un ottimo momento per essere a Malta per bambini, e quelli che si sentono ragazzi nel cuore.