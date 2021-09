Il 24 settembre hanno fatto il proprio ingresso sul mercato i nuovi modelli di iPhone: 13 Mini, 13, 13 Pro e 13 Pro Max. Una data che tutti gli appassionati Apple aspettavano da un anno. Non c’è che dire, il nuovo smartphone della mela vince sempre su tutto per design e avanguardia. Insieme all’estetica e alle funzionalità sono stati scoperti i prezzi, che vanno dagli 800 euro per l’iPhone mini, fino a toccare quasi i 2 mila euro per il top di gamma. Insieme al 13 Apple, anche Caviar ha già lanciato i suoi modelli super lusso. Si tratta di IPhone con modifiche esclusive per veri collezionisti.

iPhone 13 Pro, la limited edition in oro da 40 mila euro: la nuova frontiera del lusso

L’azienda russa Caviar è famosissima e trasforma in modo magistrale smartphone top di gamma in articoli extra lusso super ricercati. Adornati con oro e diamanti, dei veri e propri gioielli tecnologici. All’interno del catalogo online Caviar sono presenti già diverse rivisitazioni pregiate del nuovissimo iPhone 13, da poco rilasciato dall’azienda di Cupertino. E oggi noi di Luxgallery vi sveleremo la cifra da capogiro del più costoso in catalogo. Si tratta del Caviar iPhone 13 Pro Gold della Victory Collection. Un vero e proprio lingotto d’oro visto che la sua scocca è completamente ricoperta dal più prezioso dei metalli in 18 carati.

Le sue incisioni artistiche in stile barocco sono impreziosite da diamanti sapientemente incastonati. Sulla scocca posteriore di questo iPhone 13 affiora elegante e per niente sobria una corona, simbolo dell’azienda produttrice. A dare ancora un tocco di esclusività arriva il sistema della limited edition: sono state prodotte solo 99 copie. Un iPhone 13 Pro decisamente sfarzoso (come se non lo fosse già di per sé). Il prezzo del Caviar iPhone 13 Pro Gold della Victory Collection è di 42.390 dollari, quasi 37 mila euro. Se sembrava cara la versione di Apple, chissà questa rivisitata da Caviar! Il compratore può decidere anche se ordinare il suo iPhone 13 Pro Gold nelle 4 varianti disponibili da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB.