Il 2021 sarà l’anno della bicicletta

Si continua a parlare di Cicloturismo come tendenza di un turismo lento e sostenibile…che caratterizzerà il 2021.

Un modo alternativo per allontanarsi dai classici percorsi turistici di massa, super affollati, per assaporare al meglio quello che una località può offrire.

Il Cicloturismo, una vacanza in bicicletta alla scoperta del Belpaese, può essere un’alternativa valida e molto interessante!

Un concetto di turismo lento, slow tourism, per scoprire e conoscere luoghi nascosti e inesplorati; è un modo green e salutare per viaggiare.

Il nostro BelPaese è ricco di itinerari e ciclovie, più o meno lunghi e impegnativi. Se prima si trattava di un turismo di “nicchia”, ora con l’avvento delle bici a pedalata assistita è diventato davvero alla portata di tutti, non solo per viaggiatori esperti ed appassionati!

Il Cicloturismo è un modo di viaggiare che sta sempre più prendendo piede; sono ormai tantissimi i tour proposti e le strutture che si stanno attrezzando a misura di biker! Stanno nascendo i “bike hotel”, strutture in tutta Italia che offrono servizi dedicati a tutti i ciclisti: dal cicloturista al biker più esperto. Ed è nato anche un portale che raccoglie i luxury bike hotel d’Italia, un’esclusiva collezione di luxury hotel nati per offrire soggiorni indimenticabili a chi si muove in bicicletta.

Tra i percorsi più suggestivi in Italia, la “Bike to Coast” in Abruzzo: una ciclovia lunga 131km che si estende tra mare e collina su un vecchio tracciato ferroviario che attraversa ben 19 comuni con un lungo tratto affacciato sull’Adriatico con panorami da togliere il fiato!

Oppure in Calabria, nella foresta della Sila, lungo il ”percorso delle vette” tra boschi, laghi e praterie o in Alto Adige percorrendo la “ciclopista del sole (CPS)”, un itinerario cicloturistico dalla lunghezza di 3000 km ideato dalla FIAB che collega il paese del Brennero alla Sicilia, Sardegna compresa.

Sul sito Bikeitalia.it si trovano tutti i percorsi da poter fare in bicicletta in Italia oltre a informazioni e curiosità…

Sono davvero tante le idee e gli spunti per un eco-viaggio in bicicletta; bisogna solo armarsi di spirito di avventura e tanta voglia di…pedale!!!

Fonte foto by Bikeitalia.it