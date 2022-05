I siti di shopping online dove poter acquistare abbigliamento curvy

Moda curvy online. Oramai trovare capi oversize per donne curvy qualche chilo in più diventa sempre più difficile. Ma per fortuna il fenomeno in crescita di app e siti per fare shopping su internet, stanno tenendo conto anche di questa esigenza. Vediamo dunque dove poter comprare vestiti di moda curvy online.

Shopping online, un fenomeno in crescita

Un mondo in cui la maggior parte delle cose che facevamo tranquillamente prima, ora senza internet sembrano diventate molto più scomode e complicate. Tra queste, anche l’acquisto di abbigliamento. Tra app di compravendita di capi usati e i siti delle grandi catene di negozi, lo shopping online è ormai parte della nostra vita, come fosse così da sempre. E’ possibile infatti acquistare capi su siti come Shein, che non hanno alcun punto vendita fisico, ma anche sui siti web di negozi come H&M che offrono la possibilità di rifarsi il guardaroba anche comodamente da casa.

E se è vero che il Fast Fashion nasconde brutte verità, la produzione su larga scala di vestiti ha apportato anche qualcosa di positivo. Un esempio è anche la vendita di capi oversize. Se infatti spesso per le donne curvy non è così semplice trovare vestiti adatti per loro nei negozi, su internet è possibile trovare di tutto, e sopratutto ci sono siti di shopping online appositi dove poter comprare anche vestiti di moda curvy. Vediamo quali sono i negozi che offrono questa opportunità ed i siti dove poter comprare taglie comode.

Siti di shopping online dove comprare vestiti di moda curvy

Tanti sono, fortunatamente, i siti dove ora come ora le donne curvy possono concedersi i vestiti che più preferiscono. Senza dover far per forza allargare un bel capo dalla sarta solo perché in negozio non disponibile la propria taglia oversize. Tra uno dei più gettonati store online che dedica un apposito shopping di taglie comode è Shein. Forse uno dei nomi più conosciuti, ma non l’unico dove poter comprare vestiti di moda curvy.

Ci sono infatti tante altre possibilità di vestire taglie comode senza dover scendere a compromessi come quello di comprare d una multinazionale. Esiste per esempio Curvy&Accesories, uno store che ha anche una sede vera e propria. Si tratta di una piccola azienda a conduzione famigliare che si occupa esclusivamente di abbinamento femminile, di sole taglie che vanno dalle 46 alle 62. Da più di 25 anni questo negozio si occupa di unire taglie oversize a capi prendi e sempre alla moda, disponibili per tutte le donne curvy.

A dedicare uno spazio apposito per le taglie forti è anche H&M, che viene incontro alle esigente di tutte le clienti vendendo taglie molto al di la di una semplice M. Infondo, nomi tanto importanti di catene, non possono permettersi uno shopping esclusivo. Tornando invece a piccole aziende, un altro nome è Fiorella Rubino Shop online, dove moda e curve vanno a pari passo, dando vitae una serie di capi che valorizzano senza mettere a disagio, e che riescono a vestire qualsiasi tipo di forma.