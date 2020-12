I look sportivi luxury più belli! Molte celebrità amano andare in palestra per mantenere una buona forma fisica. Lo sport, è risaputo, faccia bene a mente e spirito. “Mens sana in corpore sano” recitavano i latini. Questa celebre locuzione è stata tratta da un capoverso delle Satire di Giovenale. Cosa significa? Tale espressione viene utilizzata nel linguaggio comune per indicare che è importante sia il corpo che la mente e che non va trascurata la salute di nessuno dei due. Per cui fare attività fisica è altresì importante per il proprio benessere psico-fisico. Visto che è fondamentale anche l’umore e la motivazione, scegliere l’outfit sportivo più adatto può essere un motivo di sprono e volontà nel dedicarsi alla propria forma fisica con determinazione. Senza rinunciare ad un tocco “moda”.

I look sportivi luxury più belli: per essere perfette e stilose anche in palestra

Allenamento in palestra o all’aria aperta ma con classe e stile. Meglio se fashionista. Tra abbigliamento tecnico e sneaker design, tute (quasi) sartoriali e grooming kit dedicati agli addetti ai lavori del fitness. Perché durante il proprio workout il look non deve essere lasciato al caso ma curato nei minimi particolari. Ad esempio la top model Rosie Huntington-Whiteley propone un look molto semplice, costituito da una maglietta morbida (in alternativa una canotta super slim) e leggings fino al ginocchio. In questo caso gli accessori possono fare la differenza. Lasciate il borsone direttamente in palestra o a casa, preferendo invece; la vostra inseparabile it bag abbinata ad un paio di occhiali da sole di tendenza.

L’outfit sportivo delle top model

Alessandra Ambrosio, supermodella di Victoria’s Secret, preferisce per l’attività fisica un crop top sportivo, colorato e con intrecci da abbinare a semplici pantaloni neri. La felpa in vita, oltre ad essere super cool, è un must have irrinunciabile per coprirvi subito dopo aver terminato il tanto ed estenuante work out. Un bomber oversize al posto della felpa, per l’altrettanto top e moglie di Justin Bieber; Hailey Baldwin, che sfoggia questo look super fashion aggiudicandosi il titolo indiscusso di regina di stile in qualsiasi occasione. Leggings con trasparenze e una felpa oversize invece per la bellissima Kendall Jenner, che si diverte a creare contrasti glamour anche all’interno dell’abbigliamento sportivo.

Il look sportivo “luxury” di Taylor Mega: quanto costa?

Taylor Mega, pseudonimo di Elisa Todesco, è una modella ed influencer nata ad Udine il 31 ottobre 1993, sotto il segno dello Scorpione. Si tratta di un nome d’arte, ma non ci è dato sapere quale sia la sua vera origine. È cresciuta a Carlino (Udine) in una famiglia di allevatori di tacchini con due sorelle, tra cui Jade Mega (nome d’arte). Dopo diverse esperienze televisive, la nota modella si è fatta conoscere dal grande pubblico. Sono in moltissime/i che seguono la nota influencer attraverso i social network, dove vanta milioni di follower. In primis, il proficuo seguito, stima ed ammira il suo fisico statuario da vera e propria Dea che si rispetti. Chiedendo altresì suggerimenti e consigli su alimentazione e sport. Ovviamente, tale predisposizione fisica, è data dai costanti work out e allenamenti estenuanti che pratica la bellissima influencer, quasi quotidianamente.

Anche in palestra la modella più prorompente della televisione italiana, Taylor Mega, sfoggia un look molto stiloso e glamour. Nel capoluogo lombardo, la bellissima città di Milano, la determinata Taylor è stata fotografata con felpa e shorts con gambe in primo piano: Taylor non rinuncia mai al luxury style, nemmeno in palestra. I costi sono molto importanti. Infatti oltre alla giacca Adidas e agli shorts Bo and Tee, l’influencer ha indossato per l’occasione le Nike Air Force 1 da 99,99 euro e la borsa Keepal Bandouliere di Louis Vuitton da 1500 euro. In palestra ma con stile.