Taylor Mega e Tony Effe sono innamorati matti l’uno dell’altra, si sprecano le effusioni sensuali e maliziose. Sono stati paparazzati durante le loro coccole bollenti sul balcone appartenente alla suite dell’hotel romano che li ospita. Dopo una lunga e tormentata separazione, i due si sono ritrovati in un turbinio vorticoso di passionalità e amore. Tra un bacio e l’altro, Taylor Mega si gode la vista privilegiata sul Colosseo insieme al suo amato Tony Effe. La influencer, nel frattempo, offre un panorama incredibile che dà sul proprio b-side, subito immortalato dai fotografi del settimanale Chi.

Tra Taylor Mega e il membro della Dark Polo Gang Tony Effe era avvenuta la rottura più o meno un anno fa. Reduce da essa lui aveva dato il via ad una love story con la modella Vittoria Ceretti, lei aveva cominciato una chiacchierata relazione insieme a Giorgia Caldarulo. A inizio anno ecco lì dietro l’angolo il ritorno di fiamma: gennaio sono volati insieme alle Maldive per godersi la passione appena rinata.

Taylor Mega, Tony Effe e Vittoria Ceretti

Le parole del trapper Tony Effe non lasciavano scanso ad equivoci. «Scusate questa mancanza di tre giorni dai social, ma sono stato malissimo a causa di problemi personali. Non ho mangiato e fumato per tre giorni interi. Voglio che voi mi mandiate un beat sentimentale d’amore, perché i tatuaggi non potranno mai coprire i tagli che ho sul corpo ed i tagli che ho nel cuore». Questa la notizia che era stata stata postata direttamente sulle storie Instagram di Tony, appena dopo la rottura con la Ceretti. Mega-confermava la loro fine e nel frattempo segnava un nuovo inizio. Il cantante infatti poco dopo si consolava con una vacanza alle Maldive in compagnia dell’allora ex Taylor Mega.