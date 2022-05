Diamonds are girl best friend! I diamanti delle star. E lo sanno Anne Hathaway che abbaglia con una collana di zaffiri e Julia Roberts che opta per uno stravagante ciondolo giallo mentre partecipano alla premier di Armageddon Time a Cannes.

Anne e Julia Roberts a Cannes scelgono i diamanti

stasera

Si dice che i diamanti siano i migliori amici di una ragazza. E chi meglio di due delle più grandi e illustri star del mondo della recitazione, Anne Hathaway e Julia Roberts, possono dirlo. Le attrici, rispettivamente di 39 e 54 anni, sono apparse straordinarie durante il terzo giorno del 75° Festival annuale del cinema di Cannes, grazie al fatto che hanno camminato sul tappeto rosso avvolte in gioielli abbaglianti.

La star Anne Hathaway indossa Bulgari

Anne, protagonista della proiezione serale del film storico Armageddon Time, ha debuttato con l’elegante collana Bulgari Mediterranean Reverie (prezzo su richiesta): la sua caratteristica principale è uno zaffiro blu reale da 107,15 carati. Un’esclusiva da red carpet. Tutti gli occhi sono rivolti alla collana Mediterranean Reverie, uno splendido pezzo della nuova collezione di alta gioielleria Bulgari Eden The Garden of Wonders. Mettendo in mostra l’incantevole splendore di una pietra unica – 107,15 abbaglianti carati di zaffiro blu reale con taglio a cuscino dello Sri Lanka.

Non sono stati solo gli accessori ad attirare l’attenzione, poiché Anne ha estasiato un completo bianco molto sofisticato, che comprendeva una fascia, dettagli sulle braccia che formavano un fiocco sulla schiena e una gonna lunga fino al pavimento. Probabilmente l’elemento più straordinario del suo abbigliamento è stato lo strascico, un’aggiunta perfetta per attirare l’attenzione mentre si fermava per le fotografie.

Julia Roberts sceglie diamante Chopard

Sembrerebbe che l’accessorio distintivo avesse concorrenza, dato che la star di Pretty Woman Julia indossava un ciondolo giallo altrettanto stravagante. La protagonista Julia sembrava a dir poco sensazionale con una tuta nera Louis Vuitton e i suoi gioielli Chopard mentre mostrava un ampio sorriso alle telecamere. L’ensemble, che ha abbinato a imponenti tacchi neri, era l’abbigliamento perfetto da red carpet. La star del cinema sembrava di ottimo umore, sfoggiando il suo viso giovanile con un trucco minimale.