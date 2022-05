Gioielli vintage, guida alla scelta: quali vale davvero la pena acquistare

Se stai cercando di aggiungere un tocco glamour vintage al tuo guardaroba, allora i gioielli vintage sono il modo perfetto per raggiungere l’obiettivo. Ma cosa sono esattamente i gioielli vintage? E in che modo sono differenti dagli altri tipi di gioielli di seconda mano? Ecco qui, per te, una breve guida per aiutarti a capire la differenza tra gioielli vintage, di seconda mano e usati.

Questo riguarda i gioielli antichi che hanno almeno 20 anni e spesso anche molto più vecchi. Ad ogni modo, alcune persone sostengono che i gioielli vintage dovrebbero avere almeno 50 anni per essere veramente considerati tali. I gioielli vintage sono tipicamente realizzati a partire da materiali di alta qualità come oro, argento e platino e presentano disegni ricercati che non vengono più prodotti oggigiorno.

Gioielli di seconda mano

Questo termine di solito si riferisce a pezzi che hanno meno di 20 anni, ma che comunque non sono nuovi di zecca. I gioielli di seconda mano possono essere stati indossati prima, o può essere stato precedentemente comprato, ma mai stato indossato.

Gioielli usati

Questo termine di solito si riferisce a pezzi nuovi dei brand, che sono stati delicatamente utilizzati in passato. I gioielli usati sono spesso venduti ad un prezzo inferiore rispetto ai nuovi pezzi perché l’acquirente sta ricevendo un elemento “pre-loved” invece di uno nuovo di zecca.

Gioielli antichi

I gioielli antichi sono una sottocategoria dei gioielli vintage. I gioielli antichi hanno almeno 100 anni, e spesso anche molto più vecchi. Questi pezzi sono piuttosto rari e molto costosi, quindi non intraprendiamo la via della loro vendita.

Quali tipi di gioielli vintage esistono?

I gioielli vintage possono variare in base allo stile, da pezzi Art Deco del 1920 fino a pezzi moderni di metà secolo del 1950. I gioielli vintage sono spesso più costosi rispetto ai gioielli contemporanei, ma possono rivelarsi un grande pezzo di investimento.

In termini di metalli e pietre, i gioielli vintage sono noti per essere eleganti e per l’alta qualità dell’oro con cui sono realizzati . Gioielli vintage con rubini, smeraldi e diamanti sono abbastanza onnipresenti.

Quali sono i gioielli vintage che vale la pena acquistare?

Se stai cercando di investire in gioielli vintage, allora è importante fare una ricerca. Assicurati di conoscere la differenza tra gioielli vintage e antichi, e familiarizza con diversi stili e periodi. Sarebbe una buona idea trovare un rispettabile gioielliere esperto in vintage, il quale può aiutare a trovare pezzi che sono sia belli che preziosi. Sono qui per aiutarti a trovare il pezzo vintage perfetto per la tua collezione.

Dove acquistare gioielli vintage?

Se siete interessati a gioielli vintage, allora è importante sapere dove acquistarli. I posti migliori per trovarli sono casa d’aste o rivenditori specializzato. È anche possibile trovarli in alcuni grandi magazzini di alta qualità, ma è importante assicurarsi che si stia acquistando da una fonte affidabile.

La mia recente scoperta è una collezione di gioielli vintage di Lil Milan. La loro squadra ha selezionato con cura ogni oggetto prima di ogni acquisto. E’ formata da esperti gioiellieri italiani che puliscono e lucidano tutti gli articoli, quindi riesci a stento a dire che sono più vecchi di te!

Dai un’occhiata a questi fantastici pezzi (foto qui sotto):

Per concludere, i gioielli vintage sono un ottimo modo per aggiungere un tocco di glamour e raffinatezza al tuo armadio. Se stai cercando di investire in questi oggetti, assicurati di fare una prima ricerca e di trovare un gioielliere vintage rispettabile. Spero che questa guida sia stata utile per spiegarti la differenza tra gioielli vintage, di seconda mano e usati!