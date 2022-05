Gianluca Vacchi Mucho Mas: il documentario che rivela al mondo la vita del Vip

Gianluca Vacchi annuncia Mucho Mas. Il documentario tratto dalla sua vita sarà disponibile su Prima Video da mercoledì 25 maggio. Tutti gli spoiler del film.

«Le stories non raccontano sempre tutta la storia. Per questo abbiamo fatto un film…». Con queste parole l’imprenditore e influencer italiano annuncia sui social l’uscita del suo imperdibile documentario. Verrano mostrati i lati più intimi della sua vita quotidiana e la sua relazione con la moglie e la figlia.

Gianluca Vacchi: vita

Gianluca Vacchi nasce a Bologna il 5 agosto del 1967 sotto il segno del Leone. La sua carriera decolla grazie a video, diverti poi virali, pubblicati su Instagram e Tik Tok. Ma prima di essere tutto questo Gianluca è un imprenditore. Infatti, suo padre Marco, fonda l’IMA S.p.A, società quotata in Borsa con fatturato di oltre 1,1 miliardi di euro e che si occupa della creazione di componenti in plastica. Vacchi quindi nasce e cresce in un ambiente benestante e decide di intraprendete la carriera universitaria iscrivendosi alla facoltà di Economia e Commercio. Successivamente inizia a sua attività lavorativa nell’azienda di famiglia dove lavora anche il fratello Alberto Vacchi che è AD dell’azienda.

Il mondo dei social

Avanti veloce fino all’arrivo dei social dove Gianluca Vacchi scoppia come personaggio pubblico a causa dei contenuti video in cui ostenta la propria ricchezza. Grazie a questo Vacchi piano piano arriva a rappresentare l più celebre dandy italiano contemporaneo, con il suo motto “enjoy”. Grazie alla notorietà Gianluca Vacchi diventa anche un apprezzatissimo deejay e, nel 2016, ha pubblicato una canzone, “Love”, diventata un vero e proprio tormentone.

Gianluca Vacchi quanto guadagna?

Ora Gianluca Vacchi possiede il 30% di IMA, azienda che fattura un miliardo e 100 milioni di euro ed è quotata in Borsa, e ricopre l’incarico di consigliere nel cda. Secondo il fatto quotidiano: «La maggior parte dei suoi proventi non deriva dalla GV, che fattura circa 70mila euro con perdite di 7mila euro (secondo il bilancio 2015), ma da finanziarie di vario genere, alcune delle quali – come la Win Web Investment Network, di diritto olandese – fallite o in liquidazione».

Gianluca Vacchi Mucho Mas

Mucho Más, il documentario che uscita mercoledì 25 maggio su Amazon Prime Video, promette di offrire al pubblico una lente d’ingrandimento su un Gianluca Vacchi mai visto prima. Si mostra infatti senza filtri rivelando al mondo il vero uomo che si cela dietro il personaggio pubblico. Nel documentario il super dj mostrerà i versi aspetti importati della sua vita. Come il profondo legame con la madre, il rapporto con gli amici e soprattutto quello con la sua compagna, la modella Sharon Fonseca, che gli ha fatto il più grande regalo della sua vita: diventare padre della piccola Blu Jerusalema.

«Era da tempo che mi chiedevano di fare un documentario sulla mia vita, ho scelto di farlo ora sostanzialmente per mia figlia, volevo ci fosse un documento di veridicità del mio percorso» ha spiegato l’imprenditore in diretta a Deejay chiama Italia.