L‘elenco dei benefici per la salute dell’acqua di mare è quasi infinito. Ma, anche se avesse solo un effetto placebo sul nostro fisico, il nostro cervello ci guiderebbe comunque in spiaggia. Fa bene al tuo umore e migliorerà la tua salute. L’unica cosa che l’acqua di mare non fa è idratare i nostri corpi. Ma questo non è nemmeno un aspetto negativo rispetto ai suoi immensi vantaggi.

L’acqua di mare può essere una medicina naturale. Stimola il nostro corpo e favorisce quella sensazione di benessere che i surfisti conoscono molto bene. Se vivi sulla spiaggia o trascorri molto tempo nelle zone costiere, sai quanto siamo ricettivi alle coste bagnate dal mare. Allora, cosa contiene l’acqua di mare? In media, l’acqua di mare contiene il 3,5% di sale (cloruro di sodio). In altre parole, per un litro d’acqua si ottengono 35 grammi di sali. E poi piccole parti di magnesio, solfato e calcio. Sebbene non sia ancora scientificamente provata, la talassoterapia utilizza acqua di mare e prodotti a base di mare a base di alghe, sale marino, fango, alghe e acqua oceanica per eliminare i problemi della pelle.

L’acqua di mare pulisce la pelle

I sali minerali si uniscono al sole per rigenerare la pelle. Di conseguenza, ulcere, lupus, acne e psoriasi sono malattie che possono essere facilmente curate con l’acqua di mare. Per molti anni sono stati riportati aneddoti di persone con psoriasi che trovavano sollievo dal trascorrere del tempo nei bagni di sale o, più in generale, in acque ricche di minerali. Il Mar Morto, in particolare, è noto per le sue alte concentrazioni di magnesio ed è stata una destinazione popolare per coloro che vogliono provare un percorso di trattamento alternativo per aiutare a gestire la propria condizione della pelle.

L’acqua del mare rafforza il sistema immunitario

Il numero di globuli rossi aumenta tra il 5 e il 20 percento dopo una nuotata o un bagno in mare. Il numero di globuli bianchi aumenta ancora di più. L’acqua di mare è una medicina fantastica per le persone con un sistema immunitario indebolito, anemia e livelli elevati di zucchero nel sangue.

L’acqua rallenta lo sviluppo dei reumatismi

L’acqua oceanica combinata con l’esercizio fisico è un ottimo farmaco per dolori muscolari e ossei, artrite, problemi circolatori e post-chirurgici.

L’acqua di mare riduce ed elimina l’ansia

Poiché contiene magnesio, l’acqua di mare ti calmerà. Si consiglia alle persone che conducono una vita stressante di andare in spiaggia, non solo per la sua atmosfera rilassante, ma anche per le proprietà medicinali calmanti dell’acqua di mare. La salute mentale è un’altra area importante in cui gli scienziati sono stati attivi per studiare gli effetti del nuoto in mare. Questo tipo di ricerca è diventato popolare negli ultimi anni, in particolare grazie al lancio di BlueHealth, un’iniziativa di ricerca paneuropea che indaga i legami tra ambiente, clima e salute. In particolare, gli scienziati del programma esaminano come il mare e altri ambienti acquatici possono influenzare il benessere.

Tuttavia, nuotare in mare potrebbe anche aiutare la salute mentale attraverso altri meccanismi. Quando nuotiamo, i nostri schemi respiratori cambiano e questo può portare a uno stato più rilassato.