Come combattere l’insonnia. L’insonnia è un fenomeno, purtroppo, in continua crescita. Quando si parla di insonnia, si parlati una questione molto seria, perché le conseguenze non sono affatto positive sulla quotidianità di un individuo. Il sonno è una delle parti più importanti della giornata, non a caso vi è una festa dedicata, la Giornata mondiale del sonno, volta a sensibilizzare e a sottolinearel’importanza del riposo notturno. Ma senza incorrere in medicinali, per affrontare questo disturbo, vi sono anche alcune semplici ma fondamentali regole e sopratutto degli alimenti utili a combatterlo. Vediamoli insieme.

Quali sono le conseguenze dell’insonnia?

La parola deriva dal latino “insomnia” che letteralmente significa “mancanza di sogni”. Ma in realtà il disturbo non riguarda solo chi effettivamente non dorme, ma anche chi dalle ore notturne non ricava un effettivo riposo. Riposo che è necessario e fondamentale per avere la giusta carica durante tutto l’arco della giornata.

Se l’insonnia dura a lungo nel tempo le conseguenze possono iniziare a farsi sentire. Non dormire può infatti dare vita a problemi sociali e professionali, poca concentrazione, alta probabilità di adirarsi ed ansia. Tutti fattori che potrebbero poi sfociare in depressione. Ma le cure ora come ora sono tante e ci sono diverse terapie, ma non solo. Ci sono alimenti utili per contrastare il disturbo notturno e alcune regole da seguire per iniziare a riposare come si merita. Vediamo quindi insieme come combattere l’insonnia.

Gli alimenti utili per dormire meglio

Albicocche: l’albicocca è il frutto per eccellenza ritenuto utile per calmare. Amica preziosa per l’insonnia grazie all’alto contenuto di magnesio e potassio. Ma perché? Magnesio e potassio contribuiscono a ridurre l’ansia ed il nervoso, ma non solo. L’abbondanza di acqua del frutto mantiene il corpo idratato a lungo e previene il caldo, stimolando un sonno ideale. Banane: le banane solo una vera e propria esplosione di vitamine e minerali importantissimi. Magnesio, potassio, triptofano e vitamina B6. Le banane aiutano così il rilassamento muscolare e ancora più importante stimolano la serotonina, ovvero “l’ormone della felicità”. L’ormone aiuta a favorire l’equilibrio mentale e mette di buonumore, una combo ideali per combattere l’insonnia. Avena: ottima per fare il porridge, si, ma non solo. L’avena è una fonte naturale di melatonina, l’ormone regolatore del ciclo sonno-veglia, ed in più e è ricca di calcio e magnesio, ideali per il rilassamento. Lattuga: importantissima d’estate. Infatti è ricchissima d’acqua, aiutando così a mantenere a lungo l’equilibrio idrico e protegge dall’afa, l’elemento che in calda stagione è causa principale della difficoltà a dormire. La lattuga inoltre contiene il “lactarium”, che è in sostanza una materia lattiginosa con effetti sedativi e rilassanti. Noci e mandorle: che fanno sempre bene, ma per il sonno sono indispensabili. Le mandorle sono ricche di magnesio, che contribuisce al normale metabolismo energetico e che rilassa la muscolatura aiutando il riposo. Quanto riguarda le noci, è stato dimostrato scientificamente che mangiarle fa aumentare il livello di melatonina nel corpo. Riso: aiuta a dormire meglio e combattere l’insonnia. Il riso infatti contiene un alto tasso glicemico, che aiuta ad aumentare il livello di triptofano: la proteina che stimola serotonina, e quindi portatrice di benessere.

Fondamentale: niente riposino pomeridiano

Se c’è una regola fondamentale, indispensabile da seguire, è quella di non fare assolutamente il riposino pomeridiano se sei una persona che la notte fa fatica a dormire. Quello in cui si entra è un circolo vizioso: non si dorme la notte, quindi si è stanchi di giorno e si crolla nel pisolino pomeridiano. E’ difficile rompere questa routine, ma per ristabilizzare il ciclo del sonno è indispensabile.

Chi fa fatica a dormire la notte, è bene che durante il giorno si stanchi il più possibile. Insomma sport, passeggiate, shopping con le amiche; tutto è concesso ma non riposarsi. Solo questo può portarti a crollare in un sonno profondo la notte, al contrario risulterai più attiva e meno spossata se durante il pomeriggio avrai dormito anche solo un paio di ore. Vediamo altre semplici, ma fondamentali regole da seguire per combattere l’insonnia e stimolare il sonno.

Regola generali da seguire