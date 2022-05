Accessori di lusso donna da avere. A volte un piccolo particolare può davvero dare una svolta al proprio look. Che sia un bel paio di tacchi, un occhiale da sole o semplicemente un bel gioiello, un dettaglio studiato è davvero in grado di donerà esclusività e ricercatezza. Vediamo quindi gli accessori che ogni donna dovrebbe avere con sè.

Accessori di lusso donna da avere sempre con sè

Alcuni sembrano scontanti, altri invece meno. Ma i dettagli spesso fanno tutto, sopratutto nelle donne, sempre attente ad ogni minimo particolare. E alla fine è proprio vero, a volte per essere chic e glamour basta veramente poco, serve solo buon gusto. Vediamo quindi gli accessori di lusso che ogni donna dovrebbe avere.

Foulard fantasia

Uno degli accessori più raffinati di sempre è senza dubbio il foulard. Sottovalutato ma ora tornato di moda anche tra le giovani. Un capo vintage però allo stesso tempo di una modernità e versatilità incredibile. Basta scegliere la giusta fantasia ed un modo semplice ma raffinato di portarlo. Che sia in modo classico al collo o come copricapo, una cosa è certa: sarai avvolta non solo da un fazzoletto di seta, ma da vera e propria raffinatezza.

Un bel orologio, accessorio di lusso intramontabile

Vale per gli uomini, ma anche per le donne. Dove si crede di andare senza al polso un elegante e di buona qualità, orologio? Utile e comodo per sapere l’ora ma senza dubbio l’accessorio per eccellenza che dona importanza e raffinatezza a chiunque lo indossi. Più grosso per gli uomini e più raffinato, leggero e sottile per le donne.

Occhiali da sole

Gli occhiali da sole sono spesso protagonisti indiscussi dei nostri outfit primaverili ed estivi. Ma l’occhiale da sole non per forza ha la sua miglior resa ed utilità in spiaggia sotto i raggi caldi. Spesso torna utile anche in pieno inverno, semplicemente per completare al meglio il nostro look. Seducenti, eleganti ed affascinanti dei bei occhiali da sole faranno la differenza anche in una giornata grigia.

Pochette a mano, lusso donna

Borse, borsette e chi più ne ha più ne metto. I nostri armadi sono sempre pieni di qualsiasi bagno adatta per ogni occasione. Ma c’è un modello che deve essere immancabile nel nostro guardaroba, ed è la pochette. Piccole, raffinata e sempre elegante è la borsa portata a mano che non passa mai inosservata e dona stile senza precedenti a chiunque la porti con sè.