I 10 incredibili ascensori panoramici nel mondo che trasformano l’ascensione in un’esperienza monumentale

Perché salire le scale quando il mondo è pieno di così tanti incredibili ascensori? In tutto il mondo, ci sono ascensori che portano le persone in cima a montagne, musei e molto altro, i quali trasformano la semplice elevazione in un giro nel cuore di un’opera d’arte.

Che si tratti dell’opera gotica in ferro dell’ascensore brasiliano di Santa Justa o dei futuristici scarafaggi in acciaio del Museo Mercedes-Benz o dell’ascensore Aquadom che trasporta i visitatori attraverso un enorme acquario, alcuni ascensori sono così incredibili che diventano destinazioni in sé e per sé.

Scopriamo i dieci ascensori più incredibili del mondo.

1. Ascensore di Hammetschwand, Ennetbürgen, Svizzera

Questo ascensore svizzero detiene il primato come l’ascensore esterno più alto d’Europa, e collega un sentiero roccioso a un punto panoramico a quasi 1200 metri sul livello del mare. Costruito originariamente nel 1905, l’ascensore trasporta i turisti a 153 metri di altezza, fino alla cima della montagna. Sporge direttamente dalla roccia e di notte è illuminato.

2. Ascensore museo Mercedes-Benz, Stoccarda, Germania

Certo, le fantasiose auto sono l’attrazione principale del Museo Mercedes-Benz di Stoccarda, in Germania, ma gli ascensori ultra futuristici che percorrono i muri di cemento come scarafaggi in acciaio, sono quasi altrettanto attraenti. Sottili ed eleganti, gli ascensori evitano il design più popolare con pareti di vetro per un rivestimento in metallo e nient’altro che una piccola finestra incastonata da cui vedere all’esterno. Questi ascensori potrebbero anche essere su una stazione spaziale.

3. Ascensore Lacerda, Bahia, Brasile

Il primo ascensore del Brasile è ancora in uso e collega il distretto superiore e inferiore di Salvador, Bahia. Costruito per la prima volta nel 1873, l’ascensore di 8.5 metri è stato progettato in una sorta di stile Art Deco che lo ha reso un punto di riferimento popolare nella zona. Come ascensore pubblico, chiunque è il benvenuto per salire e fare un giro in uno se le sue carrozze storiche, sia che tu stia provando a scendere al porto, sia a tornare in città.

4. The Aquadom, Berlino, Germania

Se ti piace l’idea di fare snorkeling, ma sei terrorizzato dal mare, Aquadom è l’ascensore che fa per te. Salendo dritto al centro di quello che è probabilmente il più grande acquario cilindrico del mondo, questo ascensore tutto in vetro consente ai custodi di controllare le 50 specie di pesci che vivono nel museo acquatico mentre si alza lentamente verso la cima del cortile del Radisson Blu Hotel in cui si trova.

5. Ascensore comunale della città dell’Oregon, Oregon City, Oregon

A New York, i pendolari prendono la metropolitana per lavorare. A Oregon City, in Oregon, prendono l’ascensore. L’unico ascensore comunale all’aperto negli Stati Uniti, l’Elevator municipale dell’Oregon City fu installato per la prima volta a metà degli anni ’50 per collegare due parti della città che erano separate da una spettacolare scogliera. Ha subito una serie di lavori di rinnovo, tra cui l’aggiunta di un ponte di osservazione simile a un UFO, ma rimane una risorsa pubblica che sposta a volte più di 1.000 persone al giorno, tra le due parti della città.

6. Skyview Elevator, Stoccolma, Svezia

L’ascensore Skyview, all’interno dell’Eriksson Globe, che si trova nel complesso dell’Eriksson Arena, a forma di palla è una sfera di vetro e acciaio che consente agli ospiti di viaggiare fino alla cima dell’edificio Eriksson senza inclinarsi o cadere date le tondità, mentre la base dell’ascensore curva mentre sale, in modo che il pavimento all’interno sia sempre in piano. Essendo uno dei pochi elevatori a forma di palla al mondo, questo ascensore unico è unico.

7. Ascensore Bailong, Zhangjiajie, Cina

Essendo forse uno degli ascensori più incredibili del pianeta, l’ascensore cinese Bailong, che si traduce approssimativamente in “Hundred Dragons Elevator”, può essere definito senza contraddittorio come l’ascensore esterno più alto del mondo a oltre 305 metri di altezza. È costruito proprio in una scogliera di arenaria, e trasporta i passeggeri verso l’alto in una carrozza di vetro che rende la salita sensazionale.

Il viaggio dura solo un minuto per arrivare in cima, ma se l’altezza è troppo per te, la vetta può essere raggiunta anche con una passeggiata di due ore e mezza, ma dov’è il divertimento?

8. Ascensore di Santa Justa, Lisbona, Portogallo

Questo ascensore potrebbe essere facilmente situato a Gotham City. È di ferro decorato e si trova a Lisbona, in Portogallo, è tanto un ascensore quanto un’opera d’arte gotica. Mentre la città ha una serie di funicolari che collegano le zone superiori e inferiori, l’ascensore di Santa Justa è l’unico ascensore rimasto in città a tale scopo. Inaugurato originariamente nel 1905, l’ascensore decorato in modo intricato è tutto filigrana di ferro e fioritura barocca. Rimane in uso oggi come uno straordinario mix di severità industriale e atmosfera simile a una cattedrale.

9. Ascensore del Louvre, Parigi, Francia

Al Louvre, anche l’ascensore è arte. Sarebbe facile perdere la vista di questo breve ascensore situato nell’atrio del famoso Museo del Louvre poiché in realtà affonda nel pavimento. Poco più di un rigido pilastro che si erge nel mezzo di una scala a chiocciola, questo ascensore è anche unico per la sua mancanza di tetto.

10. il Rising Tide Elevator Bar, Nave da crociera Oasis of the Seas

Situato in una delle più grandi navi passeggeri del pianeta, la MS Oasis of the Seas, il Rising Tide Elevator Bar è uno dei pochi ascensori che funge anche da cocktail lounge. La lunga piattaforma sale lentamente tra i piani, impiegando quasi dieci minuti per farlo, permettendo alle persone di finire i loro drink. Anche la nave gemella, l’Allure of the Seas, era dotata di un ascensore bar e questo ascensore potrebbe apparire su più navi in ​​futuro.