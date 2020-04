La velocità con cui il coronavirus riesce a propagarsi tra gli esseri umani sembra paragonabile alle potenziali conseguenze che un blocco dell’attività economica cinese potrebbe avere nell’intero sistema produttivo globale. Soprattutto nel mondo della moda. Perciò Re Giorgio ha deciso di donare donare donare. Il Gruppo Armani è sceso in prima linea per aiutare gli ospedali a far fronte all’emergenza Coronavirus. La compagnia di Giorgio Armani, proprietario dell’Olimpia Milano, ha infatti donato 1Milione e 250Mila euro. Devoluti tutti agli ospedali Luigi Sacco, San Raffaele e Istituto dei Tumori di Milano, all’Istituto Spallanzani di Roma e a supporto dell’attività della Protezione Civile.

«Credo che lo stato attuale delle cose, con la sovrapproduzione di capi e il disallineamento tra il tempo delle collezioni e quello della stagione commerciale, sia davvero assurdo. Vedo questa crisi come un’opportunità per rallentare e riallineare tutto; per definire un nuovo e più significativo panorama per la moda. Ho lavorato con il mio team per tre settimane in modo che, dopo il blocco, le collezioni estive rimarranno nelle boutique almeno fino all’inizio di settembre, com’è giusto che sia. E così faremo d’ora in poi.» Giorgio Armani.