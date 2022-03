Durante la Settimana della Moda, tra Milano, New York e Parigi, sono arrivate dall’Ucraina notizie che non hanno potuto lasciare indifferente il mondo del fashion. Ad esempio, durante la Fashion Week a Milano, c’è stata una protesta da parte delle modelle. Le quali tra cartelloni con la scritta “No war”, bandiere dell’Ucraina, e indossando i colori del paese, hanno cercato di trasmettere un forte messaggio di solidarietà. Insomma, tutti si sono stressi in questo senso di aiuto verso il paese in guerra, ed anche la modella Gigi Hadid ha deciso di fare la sua donazione al popolo ucraino.

Il mondo della moda e i gesti di solidarietà per l’Ucraina

Non si può negare: da quando ha avuto inizio la tragedia che sta colpendo l’Ucraina, il mondo della moda si è fatto sentire. Si è fatto sentire anche con gesti di silenzio solidale, come quello promosso da Giorgio Armani che durante la Milano Fashion Week 2022 ha fatto sfilare senza musica le sue modelle. “Ho preso la decisione di non usare nessun tipo di musica in segno di rispetto per tutte le persone coinvolte nella tragedia in corso in Ucraina.”

Ma iniziative concrete sono state prese personalmente anche da bellissime e popolari modelle, che usano il loro successo e il loro ampio pubblico per aiutare il paese in guerra. Come ciò che sta facendo sui social la modella, ed Ex Miss Ucraina, Anastasia Lenna. Postando foto in divisa e condividendo post che incitano e danno forza ai volontari impegnati al fronte. Gigi Hadid ha così pensato anche lei di rendere pubblico sul suo profilo Instagram l’intenzione fare una donazione del ricavato delle sue recenti sfilate all’Ucraina.

La donazione di Gigi Hadid

La modella in un lungo post sul suo profilo Instagram ha spiegato che il suo lavoro l’ha messa davanti al dovere di sfilare in un momento storico delicato e particolare. Scrive sul suo profilo: “Non abbiamo il controllo sulla maggior parte dei nostri orari di lavoro, ma vorremmo sfilare per qualcosa”. La modella ha preso a cuore la causa ed inoltre il dramma della guerra tocca la Hadid da vicino. La ragazza infatti è figlia di un palestinese, e sente le sue origini più vicine che mai, tanto che nel suo messaggio ha ricordato oltre al popolo ucraino anche coloro che stanno vivendo la stessa situazione in Palestina. Voler dare un aiuto concreto alle persone in difficoltà è dunque per lei una causa importantissima.

“I nostri occhi e il nostro cuore devono essere aperti a tutte le ingiustizie umane. Possano tutti vederci fratelli e sorelle, al di là della politica, al di là della razza, al di là della religione” ha scritto nel suo lungo messaggio postato sui social. “Mi impegno a donare i miei guadagni derivanti dalle sfilate dell’autunno 2022 per aiutare coloro che soffrono a causa della guerra in Ucraina.” scrive con decisione la modella. Nuovo giorno, nuovo gesto di solidarietà da parte del mondo della moda.