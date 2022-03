Anastasia lenna, 25 anni ed in passato vincitrice del concorso Miss Grand Ukraine, ora è in prima linea contro gli invasori russi. Non sul campo di battaglia, come ha lei stessa smentito le voci che la vedevano arruolarsi insieme ai volontari, ma sui social. Incitando i suoi 240mila followers a difendere il paese: “Stai con l’Ucraina” scrive la giovane ragazza sui suoi profili. Ancora prima che scoppiasse la guerra la ragazza postava foto in posa con tuta mimetica e fucili, ma ora l’ex Miss Ucraina Anastasia Lenna sta scatenando una vera e propria incitazione per difendere il proprio paese in guerra.

Ex Miss Ucraina in prima linea sui social

Si spoglia di tacchi e vestiti da modella, e si mostra sui social in divisa militare e con mitragliatore in mano. “Chiunque attraverserà il confine ucraino con l’intento di invadere sarà ucciso!”. Parole crude che l’ex vincitrice del concorso di bellezza ucraino usa per dare forza, sostegno e carica ai volontari arruolati in difesa del paese contro l’avanzata russa. Insomma, la giovane Anastasia Lenna sta prendendo di petto la guerra che sta colpendo l’Ucraina.

Anastasia sta sfruttando la propria popolarità per sollecitare i volontari ma non solo, invita i suoi seguaci a fare donazioni alle forze armate ucraine. Le frasi usate dall’ex miss Ucraina sono frasi forti, cercando con parole cariche e motivazionali di far passare in secondo piano la paura. “Gli invasori moriranno in questa nostra terra! E tutto il mondo lo vedrà“. Ha anche speranza e nel suo ultimo lungo post su Instagram dove chiarisce la situazione e fa un pensiero al suo popolo conclude con un bel: “Vinceremo!”

Una ragazza giovanissima, Anastasia Lenna, abituata al mondo della moda e non di certo vicina ad una realtà tanto violenta. Che cerca però di fare il suo meglio per la sua amata casa Ucraina ora in guerra. Per aiutare chi è sul campo di battaglia e per non perdere la speranza che tutto presto finisca. “I miei post servono per ispirare le persone” dice Anastasia. “Voglio mostrare la forza e il coraggio delle donne ucraine. Non faccio propaganda. Sono nata a Kiev, è la mia città”.