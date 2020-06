Francesca Ferragni non disdegna apparire sui social, proprio come le sorelle Chiara e Valentina dove mette a frutto anche delle collaborazioni che esulano dall’attività prettamente medica. Il suo profilo Instagram, infatti, è seguito da 1 milione di follower, ma tutti non possiamo fare a meno di cambiare come sia cambiata negli anni.

La nuova star della famiglia Ferragni

Tutti sono presi dall’affascinante Chiara Ferragni, ma attenzione a prendere il suo posto presto, non sarà Valentina come tutti abbiamo sempre sperato, ma Francesca. Se prima la sorella minore dell’imprenditrice digitale non era molto presente sui social, adesso le carte in tavola sono cambiate. Per ogni post che mette ci sono tantissimi like e commenti positivi, anche perché non possiamo fare a meno di notare che ha un fisico mozzafiato.

Per quanto riguarda la vita privata di Francesca Ferragni sappiamo che è fidanzata con Riccardo Nicoletti un giovane musicista, proprio come il cognato Fedez, sebbene sia chiaramente meno famoso. I due non condividono ogni dettaglio della loro vita sentimentale sui social network, amano ritagliarsi il loro spazio e la loro intimità.

Diversa da Chiara e Valentina

Rispetto a Chiara e Valentina, Francesca ama vestire in modo comodo, e questo lo si può notare anche dalle foto che spesso pubblica sul suo profilo, è attivissima sui social, possiede anche un suo canale Youtube. Ama viaggiare e soprattutto nell’ultimo periodo, ha dedicato molto tempo allo sport, ottenendo dei risultati eccezionali. Il vero successo arriva dopo aver postato delle foto in bikini animalier della sua vacanza a Palma de Mallorca. Anche dopo la quarantena, Francesca ha rivelato i suoi addominali da paura e lunghissime gambe in splendida forma.