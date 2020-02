Valentina Ferragni Instagram: makeup Primavera/2020, idea anni ’60

Valentina Ferragni, la conosciamo tutti, è la sorella minore dell’imprenditrice digitale più famosa che ci sia, Chiara. La neo 27enne è stata lanciata nel mondo dei social e del fashion proprio dalla sorella maggiore, adesso Valentina è richiestissima e soprattutto autonoma. Su Instagram, dove vanta un seguito impressionante, 3,1 Milioni di follower, pubblica costantemente post e storie che riguardano la sua vita patinata ma anche, soprattutto, quella privata.

È davvero bella la “piccola” Ferragni, come nell’ultimo scatto che ha condiviso su Instagram. Truccata a tema anni ’60, un make up occhi che potrebbe facilmente ispirarci nell’attesa dell’arrivo della bella stagione. Una riga ben delineata di eyeliner, con la famosa virgola all’insù, che fa da margine ad eyeshadow dalle sfumature nei toni del pesca, sfumature che virano al fucsia sulla parte esterna della palpebra mobile. Le sfumature si ripetono sulla rima inferiore dell’occhio. Il lipstick è indubbiamente cremoso, nude e rosato. Bella e fresca, come la primavera!

«Quelle che pesano più di 50 chili non possono essere chiamate icone? Quello che non mi piace provo a migliorarlo ma comunque lo accetto. Mi piaccio così come sono.»

Valentina Ferragni, tramite un magistrale uso dei social, riesce ad imporsi come icona di tanti adolescenti, ma anche di tante mamme che apprezzano il corretto esempio che trasmette. Valentina, infatti, si è fatta rappresentante di body positive, allontanando da sé, e di conseguenza dai suoi seguaci, quegli ideali tossici su cui si fonda adesso la società, apparenza e perfezione. La sorellina della Ferragni è oramai ferrata in materia, essendo stata lei stessa vittima di body shaming. L’hanno chiamata chiatta, grassa, brutta, bassa, ma con queso Vale non ci sta e si confida sul settimanale Grazia. «Capita però di guardarsi allo specchio e non vedersi bella: ma siamo noi a trasformare i chili in più in un problema. Preferisco essere imperfetta e accettarlo. Il mio fidanzato Luca Vezil, anche lui influencer, mi ripete sempre: “Stai bene, mangi e sei felice: è questo che conta”».