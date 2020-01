Classe 1989, la sorella di mezzo delle Ferragni Sisters, si chiama Francesca, occhi verdi e capelli ricci color miele, sta ottenendo da poco un successo strepitoso sui social. La sorella di Chiara Ferragni, ha meno followers di lei, ma non è detta l’ultima, i suoi post raggiungono milioni e milioni di like.

Cambiare

Francesca Ferragni continua a lavorare come dentista, ma nel frattempo esercita anche lei come le sorelle, Chiara e Valentina, la professione da influencer. Francesca vanta un profilo Instagram da 920 mila follower, inoltre, ama vestire in modo comodo, e questo lo si può notare anche dalle foto che spesso pubblica sul suo profilo, è attivissima sui social, possiede anche un suo canale Youtube. Ama viaggiare e soprattutto nell’ultimo periodo, ha dedicato molto tempo allo sport, ottenendo dei risultati eccezionali (un cambiamento fisico sorprendente).Il vero successo arriva dopo aver postato una foto in bikini animalier della sua vacanza a Palma de Mallorca, per la vacanza in costiera ha optato per un sensuale costume viola che rivela addominali scolpiti e lunghissime gambe in splendida forma.Ogni giorno i suoi post raggiungono milioni di like e commenti positivi, quindi la vera domanda è: chi sarà l’erede di Chiara? Valentina o Francesca? È tutto ancora da vedere.

Vita privata

Francesca Ferragni, rispetto a Chiara e Valentina è inoltre molto riservata. Della sua vita privata sappiamo che: è fidanzata da diverso tempo con Riccardo, musicista di cui però non conosciamo molti dettagli. Non sappiamo, come si sono conosciuti, però a vederli sui social, in special modo su Instagram, i due appaiono molto innamorati.