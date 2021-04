Eventi Pasqua 2021. Musei, mostre ed eventi virtuali da visitare: dalla Campania a New York

Per questa Pasqua 2021 che ci vedrà a casa rannicchiati sul divano (i più fortunati sul balcone), sono tanti i musei che organizzano tour virtuali. Dato che la scelta che ci si presenta non è delle migliori, ecco gli eventi Pasqua 2021 più economici e interessanti. Tutti pronti a scoprire i tour virtuali più belli?

Eventi Pasqua 2021

Alla scoperta del Il Sacro Monte di Varallo, patrimonio UNESCO. Un percorso spirituale emozionante e in linea con la Pasqua. L’evento si svolgerà la domenica di Pasqua, 4 Aprile 2021 e avrà inizio alle ore 17. Per partecipare bisogna versare una quota di iscrizione che dà libero accesso a Zoom. Che la visita guidata abbia inizio! sacromontedivarallo.com

Un tour guidato per le strade dell’antica Roma, con tappa fissa ai Musei Vaticani. A fare da padrona degli eventi Pasqua 2021 la Cappella Sistina, proprio il momento giusto di visitarla, a scanso delle lunghissime file che nella capitale non si risparmiano mai (fuorché in lockdown) museivaticani.va

Parlando di ultra file imperdibile anche la Galleria degli Uffizi a Firenze. Il tour virtuale messo a disposizione sul sito ufficiale farà battere il cuore a chiunque decida di avventurarvisi. A disposizione numerosissimi capolavori artistici, creazioni suggestive che hanno segnato il mondo dell’arte nazionale e internazionale. uffizi.it

Da non trascurare nemmeno per un secondo la Pinacoteca di Brera. Nel cuore di Milano, una meravigliosa location che racchiude alcune delle più importanti opere di pittura. Serve soltanto accedere al portale ufficiale e mettersi in viaggio nel virtual tour per vivere un’esperienza stupefacente senza scomodarsi dal divano di casa. pinacotecabrera.org

Spostandoci in Piemonte troviamo il Museo Egizio di Torino. Il suo nuovo virtual tour nelle sale di Deir el-Medina e tomba di Kha è perfetto per scoprire tutto lo splendore di un’antica popolazione e ciò che ne rimane. museoegizio.it

Eventi Pasqua 2021

Ma la Campania non è certo da meno per gli eventi Pasqua 2021. Più di 536 opere di cui restare estasiati e innamorati: ecco cosa accade collegandosi alla piattaforma Google Arts & Culture per quanto riguarda Museo e Real Bosco di Capodimonte, a Napoli. Una magia! È possibile zoommare sulle opere e anche accedere a 14 storie e virtual tour con Street View. artsandculture.google.com

In un momento storico in cui è meglio non schiodarsi da casa, possiamo soddisfare (in parte, sì) la nostra voglia di partenze d’oltralpe, visitando il Louvre di Parigi. Il museo propone una sfilza di tour virtuali a cui accedere, dalla Galleria di Apollo al Louvre medievale. Visitarli tutti non è impossibile! louvre.fr

Anche Londra non resta certo indietro, anzi, che la National Gallery venga a noi e segni gli eventi Pasqua 2021. Una visita virtuale tra le opere di Tiziano, Veronese e Holbein. Se si è innamorati del Rinascimento questo è il più calzante tra gli eventi Pasqua 2021. nationalgallery.org.uk

Ma come scordarsi della Spagna e più precisamente di Madrid?! Impossibile. Dunque via al Museo Nazionale del Prado, che ospita star del calibro di Beato Angelico, Raffaello, Mantegna, Tiziano ma anche Diego Velázquez e Francisco Goya. museodelprado.es

Infine New York e il suo MET, location del Met Gala e tempio dell’arte. Il Metropolitan Museum of Art di New York vi prenderà per mano per portarci tra le opere meravigliose e uniche dei più famosi artisti di tutti i tempi. Questo razie a The Met 360° Project. metmuseum.org