Il documentario Framing Britney Spears ha avuto un eco mediatico davvero enorme. Così tanto che il compagno di Britney Spears, il 39enne Sam Asghari, si è complimentato spendendosi anche in favore del movimento FreeBritney. Andando contro anche al padre di Britney, Jamie Spears.

Britney Spears rompe il silenzio: cosa pensa del suo documentario. I fan urlano al complotto

Eravamo tutti impazienti, non vedevamo l’ora che Britney Spears dichiarasse qualcosa documentario a lei dedicato. E così è avvenuto: la star statunitense nelle scorse ore ha finalmente rilasciato delle dichiarazioni. Vi sono una serie di pareri discordanti in merito, secondo molti, ad esempio, è stata messa in luce solo positivamente. Britney Spears invece si è detta “in imbarazzo” e addirittura colpita tanto da arrivare a piangere a causa del documentario. Ma il suo pubblico stenta a credere che tutto ciò possa essere vero. Vediamo perché.

“La mia vita è sempre stata molto chiacchierata e osservata, sono sempre stata giudicata dagli altri. Per la mia sanità mentale ho bisogno di ballare sulla musica di Stevan Tyler ogni notte della mia vita. Voglio sentirmi selvaggia, umana e viva. Sono stata esposta per tutta la vita esibendomi di fronte a tante persone. Ci vuole molta forza per fidarsi degli altri, perché mi hanno sempre giudicata, insultata e i media mi hanno messa spesso in imbarazzo (e lo fanno ancora oggi). Mentre il mondo continua a girare e la vita va avanti, rimaniamo ancora così fragili e sensibili”.

“Comunque non ho visto il documentario, ma da quel poco che ho visto sono rimasta imbarazzata dal faro che mi hanno puntato addosso. Ho pianto per due settimane e beh, piango ancora ogni tanto. Faccio quello che posso con la mia spiritualità, per cercare di mantenere la mia gioia, il mio amore e la mia felicità. Ballare ogni giorno mi dà gioia. Non sono qui per essere perfetta, la perfezione è noiosa. Sono qui per trasmettere la gentilezza”.

Convivenza in arrivo per Can Yaman e Diletta Leotta? «Matrimonio? Sono uno che agisce…»