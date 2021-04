Can Yaman e Diletta Leotta. Convivenza in arrivo? La coppia starebbe cercando il proprio nido d’amore nella città di Roma. Stando alle ultime indiscrezioni i due bellissimi del cinema e della tv starebbero optando per un mega attico vista Colosseo. L’amore, a quanto pare, procede a gonfie vele. I due fidanzati, la sera che si sono recati nel nuovo appartamento, non erano soli ma, insieme a loro, c’era anche Roberto Macellari e i due manager turchi ( Ilker Bilgi e Cüneyt Sayıl) dell’attore. Su un celebre magazine di cronaca rosa è stata inoltre pubblicata una fotografia di Diletta, affacciata al balcone dell’attico, insieme a Bilgi. Can e Diletta hanno trascorso l’ultimo weekend di marzo, in Sicilia. In particolare, l’isola con Brandino, patria adorata della giornalista sportiva, dove Yaman ha potuto ammirare i luoghi in cui la sua fidanzata ha trascorso la sua giovinezza e conoscere tutta la sua famiglia. Compreso il fratello Mirko.

Un magazine autorevole di cronaca rosa pubblica all’interno delle sue pagine un particolare curioso sul trasloco della coppia più paparazzata del momento. Gli addetti al tanto e atteso trasloco hanno prelevato gli abiti di Yaman dal lussuoso hotel dove ha alloggiato nelle ultime settimane di permanenza a Roma. Durante lo spostamento però, è accaduto un piccolo incidente, per via dei troppi vestiti, che sono quasi caduti a terra. Sembrava essere un flirt passeggero da rivista scandalistica, ma la storia d’amore fra Diletta Leotta e Can Yaman si dimostra ogni giorno più forte che mai: l’attore turco fa cenno alle possibili nozze con la fidanzata: “Matrimonio? Sono uno che agisce”.

Can Yaman, che presto vedremo nelle vesti di Sandokan sul piccolo schermo, ha parlato della sua relazione amorosa con Diletta Leotta: “Un amore leale – ha dichiarato all’interno in un’intervista a “Vanity Fair” – in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”. Can Yaman e Diletta Leotta, come fa sapere il magazine autorevole “Chi”, hanno scelto l’appartamento vista Colosseo a Roma e le nozze non sembrerebbero essere troppo lontane: “Il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa”.