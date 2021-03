Moda 2021. Dieci anni dopo Rockstud, Valentino torna a celebrare le sue iconiche borchie con il lancio delle ballerine Roman Stud che, ovviamente, sono già richiestissime. Pierpaolo Piccioli, lo scorso settembre, in occasione della sfilata Valentino Milano, ha presentato per la prima volta in passerella Roman Stud, la collezione di accessori che, secondo l’idea proposta dallo stilista, ha scritto un nuovo capitolo nella storia di Rockstud. Per chi non lo conoscesse è uno dei più importanti fenomeni riconosciuti nella moda contemporanea.

Moda 2021: le ballerine di Valentino conquistano il mercato internazionale

Sono passati dieci anni da quando la celebre Maison Valentino ha presentato al mondo la borchia quadrata e cruciforme. Una peculiarità presente su borse, scarpe e gioielli, che si è trasformata nel corso del tempo in quel simbolo riconoscibile, forte e significativo che oggi è altresì tratto distintivo e universale della griffe romana. Quella piccola borchia, accostata al mondo di classe e aristocratico tipico di Valentino, sprigiona un rinnovato sentimento di ritrovata ribellione, portavoce di quell’espressività non convenzionale che ha molto caratterizzato il percorso della maison sotto la guida di Pierpaolo Piccioli.

Nasce Roman Stud, le ballerine di Valentino irrinunciabili

Nasce così Roman Stud, la linea di accessori dal raffinato tocco punk che si preannuncia il prossimo irrinunciabile tormentone dell’estate. A cui le esperte fashioniste e “shoes addicted” non rinuncerebbero mai per nulla al mondo. E mentre la borsa matelassé Valentino Garavani Roman Stud è già stata vista e paparazzata al braccio di star come Lady Gaga e Chrissy Teigen, le ballerine firmate Valentino saranno (sicuramente) le scarpe più Instagrammate della stagione. Outfit perfetto? Ballerine dotate di maxi borchie abbinato a mini dress al jeans fino alle gonne lunghe e agli abiti da sera.

Calzature che si abbinano grazie ad un’innata creatività e facilità. E poi sono caratterizzate da un super comodo tacco flat (ma ne esiste anche una variante alta 4 centimetri) che le rende la scelta ideale per lunghe passeggiate estive o per balli e aperitivi movimentati sulla spiaggia. Naturalmente sono disponibili in un’ampia palette di nuance primaverili che spazia dal nero al cipria, passando per il rosso, il cioccolato e il giallo limone. Tra le fan girl delle nuove Roman Stud si contano già Gilda Ambrosio, Emili Sindlev e Leonie Hanne, ma il numero delle fedelissime “shoes addicted” è destinato ad aumentare vertiginosamente. Il prezzo? Le ballerine sono disponibili nelle boutique ufficiale di Valentino e online al costo di ben di 870 euro. Non male! Per un’estate all’insegna del lusso “Made in Italy”.