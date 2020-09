Ester Exposito: chi è la bellissima attrice che ha incantato Venezia

Ester Exposito incanta Venezia. La bellissima star spagnola (co-protagonista dell’omonima serie firmata Netflix,”Elite”) ha fatto il suo esordio calcando uno dei red carpet più famosi del mondo. Quello della Mostra del Cinema di Venezia. Lasciando i fotografi a bordo della passerella e gli addetti ai lavori senza parole. Un vero e proprio tripudio di bellezza. Impossibile non rimanere incantati davanti a tanta classe e avvenenza. La giovane Ester deve il suo debutto grazie ad uno spot di acqua minerale. Tra le sue passioni smisurate la danza e le immersioni. 25 milioni di follower certificati su Instagram e il suo grande mito in ambito cinematografico: Johnny Depp. Ad oggi, la bellissima attrice spagnola è determinata e inarrestabile e sta lavorando ad una serie di nuovi progetti che consolideranno la sua dorata carriera in costante ascesa.

Ester Exposito incanta Venezia: chi è la bellissima attrice spagnola

Chioma biondissima, lunghissima e lisciatissima avvolta da una lunga coda di cavallo. Rigorosamente bassa per far emergere classe e sensualità. Un vestito realizzato appositamente dalla maison Etro dotato di spacco vertiginoso e accessori Bulgari. L’abito dei sogni che ha incantato Venezia ha anche mandato in breve tempo in visibilio i fotografi a bordo del red carpet. La giovanissima e ammaliante Ester Exposito, attrice spagnola classe 2000, ha debuttato come guest alla Mostra del Cinema di Venezia lasciando subito la sua impronta. In molti, infatti, dopo l’apparizione su uno dei red carpet più famosi del mondo, sono andati a sbirciare su chi fosse la co-protagonista dell’omonima serie “Elite”.

Carriera della giovane e avvenente attrice spagnola

Ester inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo e della recitazione giovanissima, già a sei anni. Incoraggiata e sostenuta dai suoi genitori, entra nella prestigiosa agenzia Lucía del Río Management, che si occupa di selezionare, coltivare e soprattutto lanciare nuovi talenti. Ed Ester è una tra questi. La sua prima apparizione in tv la deve ad uno spot di acqua minerale al fianco della madre. In questo caso sovviene l’espressione “la classe non è acqua”. Il Teatro di Madrid le consegna due premi, ma il vero debutto da attrice avviene però nel 2016 con «Vis a Vis», serie spagnola anch’essa firmata dalla piattaforma digitale Netflix. Sempre nel medesimo anno partecipa anche alla sua prima pellicola cinematografica «Che Dio ci perdoni».

Ester Exposito: una stella spagnola alla Mostra del Cinema di Venezia

Il 2018 è l’anno d’oro e decisivo. La vita della giovane Ester cambia radicalmente: il successo incontrastato grazie alla serie tv «Élite» che le regala grande riconoscimento e visibilità. L’omonima serial le permette di conquistare quasi 25 milioni di follower su Instagram, consacrandola come personaggio pubblico spagnolo più seguito sui social. «Ora so che ovunque vado qualcuno mi riconosce». «Da una parte è gratificante e dà valore al lavoro, dall’altra però cambia la percezione perché si crea sempre un po’ di tensione, anche se non vuoi». Tra i suoi sogni quello «Di entrare in una gabbia sottomarina per ammirare gli squali bianchi». La bellissima Ester è fidanzata da poco con il collega Alejandro Speitzer. Peculiarità? «L’urlo» per il quale è stata ingaggiata nel thriller «Cuando los ángeles duermen».