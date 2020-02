In quanti di voi sognano una vita senza stress? E quanti hanno detto almeno una volta nella vita “lascio tutto e vado in campagna”. Beh questa cittadina non è solo campagna, è molto di più. Giethoorn è una città unica nel suo genere, infatti non troverete una sola strada in tutta la città. Al posto del cemento è presente l’acqua, e le case e le strutture sono collegate da fiumi, sentieri ed alcune piste ciclabili.

Una cittadina immersa nella natura, nient’altro che natura!

Provate ad immaginare vivere anche solo un giorno senza macchina, senza autostrada né tram o strade. Se per alcuni è impensabile per la stragrande maggioranza è un sogno ad occhi aperti! Giethoorn è un piccolo paese nella provincia olandese nord-orientale dell’Overijssel. È famoso per i canali solcati da un gran numero di barche, i sentieri, le piste ciclabili e le antiche abitazioni con il tetto di paglia. Si trova ai margini di una sezione del Parco Nazionale Weerribben-Wieden, un’area paludosa un tempo utilizzata per la raccolta di torba e giunchi.

Giethoorn è un piccolo paradiso in terra!

A Giethoorn puoi farti un’idea precisa di come gli Olandesi gradiscano vivere. La città è immersa in un ambiente ricco di laghetti, canneti e boschi. Qui questo incantevole villaggio con le sue splendide fattorie dai tetti ricoperti di canne e i suoi caratteristici ponticelli di legno, oltre 1700! Il paese offre diversi ristoranti eccellenti, quello più prestigioso è forse il Lindenhof (Beulakerweg 77) che vanta due stelle Michelin.

In questa città puoi passeggiare piacevolmente tra edifici storici, chiese e castelli antichi oppure semplicemente fermarti a gustare qualcosa su una terrazza sull’acqua. Per gli amanti della natura, una visita al parco nazionale Weerribben-Wieden è d’obbligo. Sembrava una utopia, invece la pace dei sensi si può ancora trovare in poche parti del mondo. Sicuramente Giethoorn è una di queste.