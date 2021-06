Arriva Enjoy Destinations, The Travel Makers il nuovo tour operator di KKM Group. Questa rivoluzionaria agenzia di viaggi propone mete inusuali e esclusive. Andiamo a vedere di cosa si tratta e perché è cosi speciale.

Enjoy Destinations, The Travel Makers

Lanciato durante il TTG Travel Experience da KKM Group, la Enjoy Destinations – The Travel Makers pretende di essere la nuova frontiera del turismo. Infatti offre soluzioni di viaggio inedite e sicuramente lontane dai canoni del turismo tradizionale. Alcune delle proposte di Enjoy Destinations posso portare il cliente direttamente in Spagna dove è possibile affittare la propria villa di lusso con servizio a 5 stelle. Per chiunque decida di soggiornare nell’esclusiva dimora, l’agenzia offrirà un Guest Experience Manager disponibile 24 ore su 24.

Ma chi considera invece il lusso moderno non conforme al proprio gusto la Travel Makers offre un vero e proprio viaggio nel tempo. Infatti si potrà salire sul treno Transcantabrico Gran Lusso. L’itinerario che, necessita di otto giorni e sette notti, parte da San Sebastián a Santiago de Compostela. L’esclusività del viaggio sta nei vagoni arredati in stile Liberty e Art Déco. Come i divani originali di Luigi XVI illuminati da lampade prodotte da Tiffany.

Enjoy your Destination

Se invece è l’avventura, quello che si sta cercando, la Enjoy Destinations offre anche un viaggio indimenticabile alla volta del circolo polare artico. Se il lusso materiale non vi interessa il tour operator permette di goderne del lusso di essere circondati dalla natura e dagli animali. Infatti si potranno ammirare i rarissime orsi polari bianchi osservandoli nella loro vita di tutti i giorni. Sei un tipo da spiaggia? La Enjoy Destinations ha pensato ad un pacchetto anche per te. Goditi l’avventura romantica alle Maldive, spacciandoti per un naufrago in una spiaggia privata.