Bandiere Blu 2021: Sono 201 i comuni inserti nella la classifica. L’Italia è una delle principali destinazioni balneari di lusso in Europa, con una reputazione eccezionale che abbraccia secoli. L’élite europea e le celebrità di Hollywood hanno fatto dell’Italia la loro destinazione estiva preferita, soggiornando in una delle tante ville storiche che sono state trasformate in splendidi hotel.

Ecco le tre regioni con il maggior numero di migliori spiagge italiane secondo la classifica Bandiere Blu 2021

Bandiere blu 2021: Campania

La Costiera Amalfitana è un tratto di costa della Penisola Sorrentina nel sud Italia, vicino alla città di Napoli. Al secondo posto nella classifica delle Bandiere Blu 2021 la Campania con sale con 19 Bandiere. Entra a far parte delle spiaggia blu belle d’Italia Camerota, perla del Cilento. Nel 1997, la costa è stata inserita nell’elenco del patrimonio mondiale dell’UNESCO. La Costiera Amalfitana è stata per secoli uno dei luoghi balneari italiani. Con la sua spettacolare costa, i pittoreschi villaggi che abbracciano le scogliere e le baie cristalline, la regione è una calamita per chi vuole godersi lunghi pasti e un bicchierino o due di limoncello. Città come Positano, Ravello e Amalfi, con i loro paesaggi mozzafiato, attirano anche molti turisti ed escursionisti.

Liguria: le regione il pole position

La Liguria si riconferma la regione d‘Italia che possiede le il maggior numero di spiagge “blu”. E’ infatti prima nella classifica delle Bandiere Blu 2021. La penisola, spesso indicata come la Riviera italiana, è una delle mete preferite per le vacanze tra molti milanesi e il jet-set globale. Si pensi solo alle famiglie reali, Madonna o Rihanna. Vengono qui per soggiornare in uno delle meravigliose ville che si affacciano sulla costa o ormeggiano sui loro vistosi yacht in una delle calette appartate. La penisola è punteggiata da molti paesi di pescatori come Santa Margherita, Camogli e Portofino.

Bandiere blu 2021: Toscana

La Toscana si posiziona al terzo posto nella classifica Bandiere blu 2021. Non è solitamente considerata una destinazione balneare, essendo per lo più associata alla campagna e alle sue colline panoramiche. Ma, la Toscana non è solo un paesaggio sensazionale e splendide città d’arte.

Il litorale toscano è così bello e incantevole che lo rende il luogo ideale per trascorrere le vacanze estive: mare blu intenso, acque limpide, panorami mozzafiato, scogliere scoscese, natura selvaggia, sport e ovviamente buon cibo. Con piccoli porti e calette pittoresche, lunghe spiagge di ciottoli e sabbia, pinete verdeggianti e antiche torri di vedetta. Sono presenti nella classifica delle spiagge Bandiera Blu 2021 le spiagge di Forte dei Marmi, Camaiore, Rosignano Marittimo, Cecina, Piombino, Marciana Marina, Follonica e tante altre.