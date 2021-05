Non devi essere una celebrità di Hollywood o un miliardario per permetterti di affittare un angolo di paradiso. Dai un’occhiata a uno di questi affitti “economici” di isole di lusso, ti faranno sentire rilassato e ringiovanito senza svuotare il tuo conto in banca.

Prendi 12 dei tuoi amici più intimi e parti per Brother Island, El Nido, nelle Filippine. Questa isola appartata si trova al largo dell’isola occidentale di Palawan ed è a circa due ore di barca da El Nido. I visitatori troveranno l’isola completamente attrezzata, con un custode in loco, governante, chef, barcaioli e l’ospite, Alee (Alfred) o Cynthia. Anche se rilassarsi sulla spiaggia con un buon libro o saltare su un kayak per un giro dell’isola è sempre un’opzione, le spedizioni extra includono snorkeling, escursioni, pesca locale e un massaggio sulla spiaggia, che possono essere prenotati in loco a un costo aggiuntivo . I pasti sono inclusi e comprendono principalmente piatti tradizionali filippini, utilizzando ingredienti locali, sani e biologici. Lo chef soddisfa specifiche restrizioni dietetiche ma deve essere avvisato in anticipo. Chi ha più piccoli usufruisce di uno sconto: i bambini sotto i 6 anni soggiornano gratis, mentre quelli dai 6 ai 12 anni pagano metà prezzo. Le tariffe partono da 117 USD a persona per un gruppo di 12. È previsto un minimo di due notti per soggiorno.

Isole di lusso. Cinque economiche (e meravigliose) isole private in affitto. E tanti saluti

Per un’esperienza più a contatto con la natura, prendi in considerazione l’idea di portare la famiglia a Båtholmen, nell’arcipelago di Hvaler in Norvegia. Questa isola privata veramente off-grid e self-catering offre molte attività all’aperto per gli ospiti di godere: pesce per il tuo prossimo pasto direttamente dal molo, goditi una passeggiata lungo la spiaggia privata con la bassa marea o persino prendi il motoscafo in loco per esplorare la zona circostante. Di notte, rannicchiati vicino al fuoco in giardino o sfida tutta la famiglia a un gioco da tavolo. I visitatori dovrebbero notare che non c’è acqua corrente, anche se ci sono contenitori che possono essere riempiti per l’acqua potabile, gratuitamente, presso il negozio di alimentari locale. Sebbene smartphone e tablet possano essere ricaricati nel cottage, i laptop possono essere caricati solo presso il negozio di alimentari o il ristorante locale. La piccola cabina può ospitare fino a cinque persone: due adulti e tre bambini o quattro adulti. Le tariffe partono da $ 70 a persona per una famiglia di due adulti e tre bambini, per due notti.

L’isola di lusso offre qualcosa per quasi ogni tipo di viaggiatore, che si tratti di una fuga romantica o di un gruppo di amici in cerca di divertimento al sole. Questa isola con angolo cottura si trova al largo della costa meridionale del Belize ed è raggiungibile tramite Placencia Village (il trasferimento è incluso nella tariffa). Per arrivare a Placencia Village da Belize City, i visitatori possono volare, guidare, noleggiare un taxi o prenotare un posto su una navetta, impiegando dai 25 minuti alle tre ore circa, a seconda del mezzo di trasporto. Gli ospiti possono scegliere tra una serie di attività dal nuoto e snorkeling (l’attrezzatura può essere noleggiata prima di arrivare sull’isola) alla pesca e al kayak. Coloro che preferiscono alzare i piedi e ricaricarsi troveranno molti posti sull’isola per farlo, tutti con viste degne di Instagram dell’atollo circostante. L’isola può ospitare fino a sei persone e include Wi-Fi. Le tariffe partono da $ 142 a persona, a notte, sulla base di un gruppo di sei.

Fuggi nelle isole esterne delle Florida Keys con un soggiorno a Melody Key. Questa isola privata “off-grid” offre un’atmosfera rustica senza rinunciare ai comfort di casa. Gli ospiti possono accedere all’isola da Summerland Key, miglio 25 da Key West, con i mezzi di trasporto forniti. Questa piccola fetta di paradiso è dotata di angolo cottura e comprende una piscina riscaldata in loco, idromassaggio, aria condizionata, sistema audio e Wi-Fi. Coloro che desiderano esplorare una delle isole di lusso, possono prendere un kayak o riunire l’equipaggio e salire a bordo del catamarano in loco, entrambi disponibili per l’uso. L’isola può ospitare fino a otto persone e le tariffe partono da $ 170 a persona ($ 1375 in totale), a notte, in base a un gruppo di otto.

Per una dose di storia e alcune viste spettacolari del paesaggio adriatico, considera la possibilità di prenotare un viaggio a Plocica. Sede di un faro costruito nel 1887, quest’isola self-service si trova tra Korcula e Hvar. La struttura può ospitare fino a 14 persone, rendendolo un luogo di vacanza perfetto per gruppi numerosi, ed è suddiviso in due appartamenti. Si suggerisce agli ospiti di prendere una delle stanze nell’angolo più a nord-est per intravedere i segnali luminosi al tramonto dal faro di Hvar. Coloro che sperano di prendere il sole durante il soggiorno a Plocica dovrebbero notare che le spiagge variano a seconda del lato dell’isola in cui ci si trova; la parte meridionale dell’isola offre un fondale roccioso, mentre la parte settentrionale offre più di una laguna sabbiosa. Gli ospiti possono raggiungere l’isola tramite un giro in barca di 25 minuti da Prigradica a un costo aggiuntivo. Le tariffe vanno da € 90 a € 1.000 a notte, a seconda della stagione. Isole di lusso che passione!