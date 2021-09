Emmy Awards 2021: i look scelti dalle star per l’evento che celebra il più importante premio televisivo, anche quest’anno, hanno fatto sognare. Fra i grandi nomi del piccolo schermo c’è chi ha osato di più e chi ha seguito il dogma delle semplicità. Quel che è certo, però, è che anche questa edizione ci ha regalato un gran numero di idee e consigli di stile da salvare e riproporre come must vincenti. (Continua a leggere dopo la foto)

L’eleganza senza tempo degli outfit che hanno colpito con la loro semplicità agli Emmy

Quest’anno, molte delle star che hanno brillato agli Emmy, hanno scelto look semplici, puntando su un’eleganza senza tempo è sempre alla moda. È il caso di Kate Winslet, vincitrice del premio per la serie tv Omicidio a Easttown, che si è fatta notare il suo beauty look tutt’altro che estroso. Chignon basso realizzato da Renato Campora con prodotti L’Oréal Paris, per Kate, che si è presentata con un trucco nude e molto delicato, firmato dalla make-up artist Kate Lee.

Kate Winslet non è stata la sola a seguire il dogma dell’eleganza, insieme a lei Catherine Zeta Jones e Anya Taylor-Joy, che hanno incantato tutti in una mise dalla classe invidiabile. Catherine si è presentata con un abito con burgundy, intonato a un rossetto dello stesso colore. A incorniciare il bellissimo volto che conosciamo, un’acconciatura semplice che lasciava i capelli morbidi dietro le spalle. Anya, invece, ha sfoggiato un look super glamour: chignon voluminoso e perfetto, realizzato dall’hairstylist Gregory Russell e labbra rosse esaltate da un rossetto Dior.

Emmy Awards 2021: i look più stravaganti delle star

Come ogni anno, all’evento degli Emmys, non è mancato chi ha puntato più sula stravaganza, optando per scollature vertiginose, colori più accesi e far luccicare tutto il proprio estro. È il caso di Cynthia Erivo, che ha sfilato con un abito bianco Louis Vuitton, impreziosito da una coloratissima coda di piume.

Ad attrarre l’attenzione di tutti, infine, Emma Corrin, attrice della serie tv pluripremiata The Crown. In occasione dell’evento, Emma, ha scelto un abito dai toni chiari e completato da una cuffia non poco appariscente, dallo stile monacale. Truccata dalla make-up artist Florrin White, che ha puntato su ombreggiature dorate sugli occhi e ha scelto toni rosati per le guance e le labbra, Emma, ha ultimato il suo outfit con il vero must avantgarde della serata: unghie lunghe e appuntite, color onice.