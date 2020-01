L’obiettivo di Emily Ratajkowski non è quello di risultare perfetta davanti ai riflettori, attaccata e criticata per essersi (secondo alcuni rumors) sottoposta ad interventi chirurgici. Risponde a tutto il mondo e soprattutto ai suoi haters così…

Stop body shaming

Il body shaming, o derisione del corpo, è per definizione:l’atto di deridere una persona per il suo aspetto fisico,qualsiasi caratteristica fisica può essere presa di mira: l’adiposità o la magrezza, l’altezza o la bassezza, la presenza, l’assenza o la cura della peluria corporea, il colore dei capelli e l’acconciatura. Per combattere questo brutale fenomeno che sta dilagando in tutto il mondo, in particolare nei social media, la top model, Emily Ratajkowski posta una foto di quando aveva 14 anni per dimostrare di non essere rifatta ma anche per lanciare un messaggio a tutte le adolescenti spesso ossessionate dall’idea di modelli perfetti che vedono in televisione e sulle passerelle. Nella didascalia c’è scritto.

“Mi piace condividere questa foto di me a 14 anni per dimostrare che il mio corpo è naturale” Emily Ratajkowski

Vera bellezza

“Non preoccuparti di tutto ciò per il momento.Leggi molti libri e sappi che tutto ciò che vedi su Instagram è solo una piccola parte della complessità e della bellezza degli esseri umani”. Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski, 28 anni, è diventata nota mostrando le sue forme sexy nel video di Blurred Lines di Robin Thicke e post dopo post è diventata un vero fenomenico mediatico: oggi il suo profilo conta più di 25 milioni di follower. La top model dona una lezione alle nuove generazioni e non solo: la perfezione si sa non esiste, accettatevi per quello che siete e non imitate i modelli che spesso i social media (in modo errato) ci propongono.