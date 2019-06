Gli abiti greci sono tra i preferiti dalle celebrità sul tappeto rosso. Le arricciature e la forma lunga e ondulata tendono ad avvolgere il corpo e risaltare la silhouette. Anche la top moldel Emily Ratajkowski, che spesso indossa minidress e crop top, sceglie sfoggiare un abito modello alla greca.

Abito alla greca

Lo scorso 17 giugno la modella Emily Ratajkowski ha partecipato alla proiezione di “Lying and Stealing” a New York. Sul tappeto rosso, ha deciso di sfoggiare un abito bianco ispirato alla mitologia greca. L’intero outfit era firmato Narciso Rodriguez, realizzato in jersey di crepe, con scollatura asimmetrica, della collezione Primavera/Estate 2020. Per completare il look, Emily ha indossato tacchi metallizzati e gioielli oro. Insomma, una vera e propria dea del fashion.

Bianco mania

La top model, Emily Ratajkowski spesso indossa abiti di colore bianco per le strade della Grande Mela. Come quello sfoggiato di recente firmato Mango, che rientra a pieno titolo in quel ritorno della moda anni ’90 fatto di vestiti da donna a coste e con le spalline sottili che hanno popolato tutti i teen movies e le serie tv di quegli anni.

Emily Ratajkowski rimane fedele ad alcune marche, come Céline, Alexander Wang, Obviously e Givenchy, anche se la sua preferita sembra essere Reformation. Top corti, pantaloni della tuta, vestiti fiorati o a pois, il bianco nei suoi outfit non manca mai.