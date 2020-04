Elettra Lamborghini è una delle celebrità italiane più attive sui social in questo periodo di quarantena, ogni giorno documenta come passa le giornate in isolamento in compagnia del fidanzato Afrojack, attraverso immagini e video molto divertenti. Ultimamente ha condiviso con i suoi fan il metodo perfetto per nascondere i brufoli.

Divertente e positiva

Elettra Lamborghini è certamente una persona molto positiva e divertente, infatti i suoi fan non possono fare a meno di guardare e condividere le sue Instagram stories. In questi giorni di quarantena la reginetta del twerking dispensa consigli utili per alleviare il senso di noia come: effettuare maschere viso e alcuni dettagli sul suo matrimonio.

Pochi giorni fa la cantate ha deciso di mostrarsi al naturale sui social, con due brufoli grossi e rossi al centro della fronte ma, piuttosto che usare i classici fondotinta e correttore, ha preferito servirsi di un rimedio fuori dall’ordinario: ha realizzato un video tutorial di make-up nel quale con un semplice pennarello nero disegna un folto monociglio, così che le imperfezioni non si vedano più.

Metodi efficaci per coprire i brufoli

Elettra Lamborghini, ha fatto ridere tanto i suoi fan e non solo, sdrammatizzando un po’ i giorni passati a casa a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma sappiamo benissimo che, per coprire le imperfezioni c’è bisogno di: se si vuole ottenere un risultato impeccabile è importante utilizzare un primer, meglio se opacizzante, dopo di che applicare un correttore adatto alla nostra pelle, successivamente un velo di fondotinta e infine della cipria per completare il tutto.