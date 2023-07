Egitto: la Valle dei Re a Luxor

Conosciuta anche con il nome di Valle dei Templi, la Valle dei Re di Luxor rappresenta una delle più importanti necropoli di tutto l’Egitto, e anche per questo motivo è uno dei luoghi più visitati dai turisti del Paese. Stiamo parlando di una lunga serie di tombe sotterranee che furono realizzate tra il XVI e il XI secolo avanti Cristo: fra queste c’è anche la tomba di Tutankhamon, vale a dire il più famoso faraone egiziano.

Dove si trova

Dando uno sguardo alle offerte Alpitour con destinazione Egitto è possibile trovare le sistemazioni migliori per visitare la Valle dei Re. La location è situata nel fulcro della Necropoli tebana, proprio davanti a Tebe, sulla riva occidentale del fiume Nilo. È formata, in realtà, da due valli: nella West Valley è aperta al pubblico una tomba sola, mentre quasi tutte le tombe reali si trovano in quella che è nota come East Valley. A breve distanza c’è la Valle delle Regine, sul lato opposto della montagna, con le sepolture di diversi principi e di regine tra cui Nefertari. Vale davvero la pena di visitare questa destinazione, così da avere l’opportunità di ammirare da vicino tombe reali che riportano una vasta gamma di decorazioni, che riproducono fra l’altro scene della mitologia egizia: un modo per conoscere i rituali funerari e le credenze di quei tempi. La maggior parte delle tombe nel corso dell’antichità è stata aperta e vittima di furti; nonostante ciò, è ancora evidente l’opulenza del periodo dei faraoni.

Come visitare la Valle dei Re

Sono oltre 60 le tombe presenti nella Valle dei Re, appartenenti alla XVIII, alla XIX e alla XX dinastia; va tenuto presente, però, che solo 10 di queste si possono visitare. Le tombe venivano costruite a partire dal momento in cui un nuovo faraone otteneva il potere; erano – e sono – scavate nel calcare, con lavori effettuati nella roccia della valle di un torrente in secca, chiamato wadi. Più un faraone regnava a lungo, più la sua tomba era grande; Tutankhamon, per esempio, regnò per non più di nove anni, anche perché morì a diciotto anni, ed è questo il motivo per il quale la sua tomba, per quanto celebre, è piuttosto piccola.

Un viaggio a ritroso nel tempo

Oltre a quella di Tutankhamon, poi, ci sono altre tombe famose che è possibile visitare: quella di Ramesse VI, per esempio, ma anche quelle di Merenptah, di Horemheb, di Thutmose III e di Sethi. Le pareti delle tombe riproducevano, con sculture e dipinti, scene tratte dalla vita di tutti i giorni. Le camere, invece, accoglievano tesori, come per esempio gioielli, statue, cibo, mobili e perfino imbarcazioni. Insomma, quello che serviva per la vita eterna di un faraone. Solo la tomba di Tutankhamon è rimasta intatta rispetto ai vari saccheggiamenti che si sono succeduti nel corso degli anni. Quando essa venne scoperta nel 1922 da Howard Carter, infatti, il tesoro custodito al suo interno era integro; oggi lo si può osservare nelle stanze del Museo Egizio del Cairo.

Alla scoperta della Valle delle Regine

A differenza delle tombe dei re, quelle delle regine non erano tanto nascoste; anzi, ce ne erano diverse in bella vista. Proprio per questo motivo, scoprirle è stato più semplice, mentre più complessa è stata l’identificazione delle regine a cui ogni tomba apparteneva. La tomba più celebre, come si è accennato, è di Nefertari, ma non è aperta al pubblico perché ne possa essere garantita la conservazione. Anche le tombe delle regine in passato sono state saccheggiate, e per questo oggi sono vuote, impreziosite unicamente dalle loro decorazioni.

Consigli utili per un viaggio nella Valle dei Re in Egitto

Situata a breve distanza da Luxor, la Valle dei Re si trova a poco più di 650 chilometri di distanza dal Cairo. È possibile visitare questa location in qualunque periodo dell’anno; nei mesi estivi, il suggerimento è di organizzare la visita nelle prime ore del mattino, così da non dover sopportare il caldo delle ore più centrali. Da Luxor, si può arrivare alla Valle dei Re in taxi, in autobus o perfino in traghetto. Le tombe che possono essere visitate nel corso di una giornata sono al massimo tre.