Dress code da cerimonia di lusso: 5 consigli per non sbagliare

Un invito per una cerimonia importante che può essere un matrimonio o un evento mondano, scatena sempre una certa eccitazione. Tuttavia, se su quell’invito è richiesto un determinato dress code, l’eccitazione lascia il posto al panico e alla preoccupazione. La paura, infatti, è quella di incorrere in cadute di stile. Vediamo, allora, come fare per non sbagliare il dress code di una cerimonia di lusso.

Che cos’è il dress code?

Innanzitutto è bene comprendere esattamente cosa significa dress code. Questo termine di origine anglosassone viene utilizzato per indicare il codice di abbigliamento, ovvero l’insieme di regole che stabilisce quale deve essere l’outfit adeguato per l’occasione o per il luogo. In genere, la richiesta di seguire un determinato dress code si trova sugli inviti di feste private, cene di gala e matrimoni, in particolare quando si tratta di una cerimonia molto formale. Secondo le regole del galateo, la richiesta di dress code deve essere indicata in basso a sinistra sull’invito. Questo deve essere bene specifico, ad esempio, deve includere quali colori gli ospiti devono o non devono indossare.

Dress code per una cerimonia di lusso: tutto quello che c’è da sapere

Per non rovinare e non rovinarsi la giornata, dunque, è fondamentale seguire attentamente il dress code. Ecco allora 5 consigli per non sbagliare.

1. Analizzare attentamente l’invito

La prima regola per non sbagliare è quella di leggere molto attentamente l’invito per sapere se e quale tipo di dress code è stato inserito. Ultimamente, infatti, il dress code non è solo cromatico, ma può essere anche un tema da rispettare. Se si hanno dubbi è sempre meglio chiedere agli organizzatori. Anche la scelta della location può essere utile per capire quale abito indossare: ad esempio se si tratta di una villa d’epoca, l’outifit dovrà essere più ricercato.

2. Abito corto o abito lungo?

In questo caso non ci sono dubbi perché il galateo parla chiaro: la lunghezza dell’abito dipende principalmente dall’ora in cui si svolge la cerimonia. Al mattino, infatti, è necessario prediligere un abito al ginocchio o un tailleur. L’abito lungo, il classico tubino o l’abito midì, invece, sono più adatti ad una cerimonia serale. Alcune donne, poi, si sentono più a loro agio con i pantaloni. In questo caso, si può optare per il completo classico giacca e pantalone o per una jumpsuite. Tuttavia, è necessario fare attenzione a non scegliere un completo da ufficio o, al contrario, troppo appariscente. Negli store online di abbigliamento da donna potete trovare soluzioni per tutti i gusti e per tutte le necessità, anche solo per orientarvi nella scelta.

3. I colori e i tessuti da scegliere

Il bianco, il nero e il rosso sono i colori assolutamente banditi dalle cerimonie di lusso. I colori tenui come il malva, il grigio, il salvia, il cipria e il celeste sono, invece, i più gettonati per le cerimonie diurne. Per la sera, invece, la palette cromatica diventa più intensa, con i blu navy, il verde bosco, l’ottanio e il burgundy. Meglio prediligere sempre la tinta unita, ma se si vogliono scegliere le stampe bisogna optare per quelle più delicate e non chiassose. Attenzione anche ai tessuti, le stoffe devono essere leggere, come la seta, lo chiffon e il velluto. Per le cerimonia di lusso sono vietati, invece, i materiali più casual, come il lino e il cotone. Il pizzo va bene, ma deve solo impreziosire l’abito e non renderlo troppo sexy.

4. Gli accessori giusti

Anche per quanto riguarda gli accessori, ci sono degli accorgimenti da seguire. In caso di matrimonio il cappello, ad esempio, può essere indossato solo se lo indossa anche la mamma della sposa. Per le scarpe, le più eleganti sono quelle chiuse o spuntate, mentre i sandali sono adatte solo alle cerimonie di sera. Per le cerimonie di giorno la borsa deve avere una dimensione media o piccola e indossata a spalla o a tracolla. Per la sera sono da prediligere le clutch o le bustine.

5. E l’uomo?

Per gli uomini è tutto molto più semplice, in quanto basta indossare il completo classico grigio o blu per essere a posto. Anche per loro, però, ci sono delle regole, come quello di non scegliere mai lo smoking per un matrimonio, in quanto è riservato ai parenti più stretti e la cravatta deve essere rigorosamente in seta.