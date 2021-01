Le Silla conquistano le celebrità di tutto il mondo. Le splendide décolleté con tacco a spillo color nude, fanno letteralmente impazzire le star. Le Silla è un marchio prestigioso italiano di calzature di lusso da donna. Il brand è stato fondato nel 1994 da Enio Silla, designer e sua moglie Monica Ciabattini, nel ruolo di direttore creativo e brand manager, entrambi co-fondatori dell’azienda. Le calzature Le Silla sono prodotte nel distretto calzaturiero italiano nella regione Marche e costituiscono un prodotto 100% Made in Italy.

Le Silla: modello iconico preferito anche dalle celebrità. Quanto costano?

Il modello icona Le Silla è la scarpa elegante con tacco alto a stiletto. Preferibilmente nude. A questa si aggiungono stivali a tubo o stretch, al ginocchio o cuissard. Dall’estate 2009 Le Silla firma un’intera collezione di costumi da crociera, chiamata Le Silla Beachwear, e una collezione sposa denominata Le Silla Bridal. Caratteristica della Maison di calzature è l’utilizzo di materiali naturali, pregiati e garantiti centro per cento: raso di seta, camoscio, rettile, pietre e cristalli Swarovski. Il modello Eva, tra i più amati, è composto da un’allure femminile garantito grazie all’eleganza imprescindibile di questa decolleté di Le Silla. Realizzata in vitello semilucido rosa “phard”, la calzatura presenta un’impeccabile silhouette a punta ed un tacco a stiletto di 100 mm. Ideale abbinata ad una gonna a tubino ed una blusa per ottenere un sofisticato look da ufficio.

Silvia Toffanin indossa le celebri calzature a Verissimo

In ogni puntata di Verissimo c’è sempre lei. Oramai una piacevole costante: la presentatrice Silvia Toffanin. Ultimamente ancora più amata dal pubblico grazie alla sua innegabile classe ed eleganza. Non solo una grande abilità nel parlare e nel sviscerare gli aspetti più intimi e riservati dei suoi celebri ospiti, ma anche la grande abilità moda nel saper scegliere sempre l’outfit perfetto e più adatto. Tutto ciò la rende un’indiscussa icona di bellezza e di stile. Intramontabile. E durante proprio l’ultima puntata è apparsa più fashion e raffinata che mai. Ha puntato tutto il suo iconico look sul bianco e nero, aggiungendo un accessorio dallo stile “pop” che ha reso sicuramente più dinamico e trendy l’outfit bon-ton.

Le Silla: quanto costano quelle indossate da Silvia Toffanin?

Silvia Toffanin, durante l’ultima puntata di Verissimo, ha indossato un maglione mono-spalla nero con volant sulla scollatura e una gonna plissettata bianca lunga fino alla caviglia, firmati dalla designer Federica Tosi, a cui ha abbinato una maxi cintura bustino di carattere firmata Jucca. Come calzature, a completare il look griffato, un paio di scarpe da “mille e una notte”, tra le più desiderate anche dalle star anche internazionali. Scarpe che si abbinano molto facilmente e che ogni donna vorrebbe (almeno un paio) all’interno della propria scarpiera fashionista. Certo, il costo di lusso delle décolleté con tacco a spillo color nude di Silvia Toffanin non è proprio per tutte: sono le prestigiose di Le Silla e costano quasi 500 euro. Per la precisione il modello Eva costa 486 euro. Perché il lusso passa anche per le calzature.