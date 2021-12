Vacanze di Natale 2021 a Cortina d’Ampezzo. Cortina, la ”regina delle Dolomiti”, è da sempre meta di turismo internazionale. Punto di forza le vastissime opportunità sportive e culturali che offre, quali lo scii e il trekking praticato su montagne elette Patrimonio dell’Unesco. Cortina, inoltre, è fortissima anche dal punto di vista dell’intrattenimento. Infatti è stata la sede per ben 14 giorni della 46esima edizione dei Campionati mondiali di sci alpino in questo 2021. Così come ospitò le Olimpiadi nel 1956, e sarà nuovamente la sede delle Olimpiadi che si svolgeranno nel 2026.

Ma Cortina, suggestiva e sofisticata, offre anche l’opportunità di fare un importante shopping, in Corso Italia. In passato utilizzato anche come set fotografico, il corso è ricco di boutique e negozi alla moda, facilmente raggiungibile dagli hotel di lusso della zona. Difatti lo shopping è un vero e proprio must che rende Cortina la meta prescelta e più frequentata anche dai vip.

Cortina 2021, i soggiorni più esclusivi

Cortina è da sempre la meta più amata per le vacanze di Natale, e non solo. Sopratutto da chi ricerca esclusività, mondanità e lusso. Insomma, non è di certo frequentata da chi vuole andare al risparmio o predilige qualcosa più alla mano, semplice. Chi sceglie Cortina, non bada a spese ed è alla ricerca del meglio. Vediamo quindi una panoramica dei posti più esclusivi dove soggiornare per questo Natale 2021.

Rosapetra Spa Resort, Cortina

Resort che fa parte degli Small Luxury Hotels of the World, è una sintesi perfetta tra un design super contemporaneo e il calore ampezzano. Il Rosapetra Spa Resort è situato a due passi dal centro di Cortina e dagli impianti di risalita. In particolare, il ristorante gourmet ha una vista panoramica sulle Dolomiti e la Spa è stata classificata tre le 100 più belle d’Italia.

Il centro benessere è ispirato a una filosofia olistica, dal greco “olos” che significa “tutto, intero, totale”, questa visione racchiude una prospettiva a 360° nella quale l’uomo e il mondo vengono visti nell’insieme e non separati. Offre una piscina riscaldata a 30° con idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco e la suggestiva Black Sauna esterna, sul modello delle “saune di fumo” tipiche finlandesi.

Starlight Room 360, notte sotto le stelle

Lo Starlight Room 360 è ideato per vivere un’esperienza indimenticabile e provare l’emozione insolita di ritrovarsi sotto un cielo di stelle e dormire avvolti da cattedrali di roccia. Si tratta di una suite vetrata a 2.055 metri di quota con vista che dà sulle cime del Lagazuoi, del Sass de Stria e delle 5 torri.

La Starlight Room 360, è realizzata in legno di abete ed è dotata di un esclusivo sistema che consente alla struttura di ruotare su sé stessa a 360°, cambiando in questo modo il panorama che si gode dall’interno. Gli interni riprendono lo stile tradizionale delle baite di montagna. La Starlight Room è situata in una zona tranquilla ed appartata e si raggiunge, in inverno, accompagnati dallo staff del Rifugio sottostante con l’utilizzo della motoslitta. Un’esperienza unica per un soggiorno da sogno.

Cristallo, a Luxury Collection Resort&Spa

l’Hotel Cristallo si affaccia proprio su Cortina ed è il gioiello delle Dolomiti italiane. Insediato fra le maestose cime del gruppo montuoso delle Dolomiti, il resort è circondato da valli alpine. Offre inoltre una vastissima gamma di attrattive invernali ma anche estive. Lo stile dell’edificio è ispirato originariamente all’art nouveau che ne caratterizza l’architettura.

Il fascino ricercato del mobilio delle camere è insuperabile. Vi sono due suite Presidential, dedicato a Frank Sinatra e Peter Sellers, che sono veri e propri appartamenti che offrono il massimo livello di comfort e riservatezza. Le due suite sono provviste di spa private, saune e bagni turchi. Inoltre disponibile anche il servizio di maggiordomo personale. Un vero Hotel di lusso.

Faloria Mountain SPA Resort

Faloria Mountain Spa Resort è l’essenza del lusso nel cuore delle dolomiti. Resort a 5 stelle in cui l’atmosfera è “nordica”, elegante ed essenziale, ma rilassante e confortevole.

Nel cuore della Valle d’Ampezzo, questo splendido resort termale di montagna offre i migliori servizi per un soggiorno all’insegna del comfort e del relax.

La struttura è stata recentemente ristrutturata e si colloca in perfetta armonia con il contesto paesaggistico. Il calore di uno stile contemporaneo e chic unito al tradizionale arredo ampezzano offre un clima ideale per chi ama l’esclusività. Per eccellenza l’Hotel più completo per le vacanze di Natale 2021 a Cortina.