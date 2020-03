Molte aziende italiane si sono attivate per aiutare l’Italia contro l’emergenza Coronavirus, ognuna con i propri mezzi a disposizione. Nei giorni trascorsi tante azienda di abbigliamento hanno modificato le loro produzioni trasformandole in materiale sanitario, camici e mascherine. Anche il mondo della cucina vuole fare la sua parte! Lo chef Chicco Cerea con il suo celeberrimo ristorante “Da Vittorio”, tre stelle Michelin, ha deciso che preparerà i pasti per medici, operatori sanitari e pazienti. Gli aiuti sono indirizzati al nuovo ospedale da campo allestito negli spazi della Fiera di Bergamo.

Chicco Cerea, noto ristoratore di Brusaporto (Bergamo) con il suo “Da Vittorio”, ha deciso di partecipare all’emergenza Coronavirus lanciando una colletta alimentare con un video-appello a nome suo e di tuta la sua famiglia. Tutti insieme hanno stabilito che organizzeranno gratuitamente le mense per il personale sanitario allestiti nei nuovi ospedali da campo allestiti nei grandi spazi della fiera di Bergamo. Fra pochi giorni infatti saranno disponibili nuovi posti letto per ospitare i numerosi ammalati di Coronavirus bisognosi di ricovero. Proprio Bergamo è una delle città messe in ginocchio dal contagio, i numeri sono spaventosi e gli ospedali sono al collasso, c’è bisogno di tutto l’aiuto possibile. La famiglia Cerea ha pensato bene di aiutare la loro comunità cosi.

Chicco Cerea, un esempio copiato da tanti

Dopo l’appello che Chicco Cerea ha condiviso sui social, c’è stata una vera e propria gara di solidarietà. Il ristoratore ha ricevuto talmente tanto cibo di ogni genere che da dovuto momentaneamente stoppare le donazioni per gestire al meglio la logistica. Le donazioni di cibo devono infatti superare numerosi controlli igenico-sanitari per poter essere utilizzati. Le offerte non arrivano sono dall’intera Italia, numerose sono state quelle provenienti da tutti il mondo, persino dal Quatar, Israele e dal Giappone.

Negli Ospedali da campo i pasti sono offerti da Chef stellati

Negli ospedali da campo di Bergamo saranno dunque serviti pasti caldi offerti dallo Chef stellato Chicco Cerea. Circa cinquecento persone potranno essere servite con pasti completi di colazione, pranzo e cena. La famiglia Cerea ha una esperienza solida e consolidata alle spalle, non solo nella ristorazione ma soprattutto nell’accoglienza. La loro professionalità nel preparare banchetti è di grande aiuto e fondamentale importanza in questo momento di emergenza. A Bergamo di contano a decine le ambulanze impegnate in città, è quasi sempre udibile il suono delle sirene. Un pasto preparato da uno Chef stellato potrebbe essere un considerato una “piccola” consolazione.